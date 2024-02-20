Мэр столицы: во время ремонта тоннеля придется разбирать площадь Независимости

 
ELTA
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Kamštis Geležinio vilko gatvėje
Kamštis Geležinio vilko gatvėje
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что проект ремонта тоннеля уже готов, но перед началом работ нужно получить разрешение парламента на реконструкцию площади Независимости. По его словам, для осуществления обоих проектов надо разбирать площадь.

"Тоннель, проходящий под парламентом, находится в плохом состоянии, особенно изношены гидроизоляционные перекрытия. Мы как раз заканчиваем проектирование, хотели бы готовиться к началу работ. Но было бы глупо, если бы сначала площадь разобрали для ремонта тоннеля, а потом делали это повторно для реконструкции площади. Поэтому мы пытаемся синхронизировать свои действия", – сказал мэр.

"Мы услышали, что руководство парламента готовится к реконструкции площади, восстановлению фонтана. Поэтому ждем действий с их стороны. Мы сказали, что мы готовы оказать экспертную помощь и предоставить информацию", – прибавил он.

Мэр отметил, что пока рано говорить о деньгах, которые нужны на осуществление проектов.

Сейчас парламентская канцелярия должна с Департаментом культурного наследия решить, какие части площади ценны и должны быть сохранены.

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