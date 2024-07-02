Мэр столицы: в случае конфликта, Вильнюс – мишень Nr 1

„Конечно, такие тренировки посвящены выработке навыков управления, затем преодоления препятствий, барьеров, чтобы в обществе было больше людей, которые владеют такими навыками. Пока у нас нет необходимой инфраструктуры, это будет первая“, – заметил мэр.

„Сейчас мы подсчитываем пропускную способность дорог во время вечерних пиков, когда машин на дорогах больше всего. Надо учитывать наличие реки в городе, водоемов с мостами. Будут у нас мосты или нет? Если их разбомбят, то по ним нельзя будет ехать, тогда анализируются другие варианты: саботаж, преднамеренные ДТП, заторы, какие альтернативы есть на такой случай? Поэтому нужно консультироваться с Союзом стрелков, полицией, как регулировать, что делать“, – рассказал мэр.