Мэр столицы: у нас есть озеро, принадлежащее всему Вильнюсу

"Территория была закрыта. С другой стороны, осталась в лоне природы. Теперь у нас очень красивая территория, очень красивое озеро, и при сотрудничестве различных учреждений, то есть самоуправления, Министерства окружающей среды, Комитета Сейма по охране окружающей среды и лесных служб, нам удалось решить в первую очередь бюрократические нюансы, чтобы мы могли выполнить работу, цивилизованно открыть территорию у озера для всего общества. У нас есть озеро, которое принадлежит всему Вильнюсу, всем горожанам, но, к сожалению, те, кто хотел, не смогли им пользоваться", – заявил журналистам в пятницу В. Бенкунскас после официального объявления об открытии доступа к побережью Гульбинайского озера для общественности.