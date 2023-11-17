Мэр столицы: у нас есть озеро, принадлежащее всему Вильнюсу

"Территория была закрыта. С другой стороны, осталась в лоне природы. Теперь у нас очень красивая территория, очень красивое озеро, и при сотрудничестве различных учреждений, то есть самоуправления, Министерства окружающей среды, Комитета Сейма по охране окружающей среды и лесных служб, нам удалось решить в первую очередь бюрократические нюансы, чтобы мы могли выполнить работу, цивилизованно открыть территорию у озера для всего общества. У нас есть озеро, которое принадлежит всему Вильнюсу, всем горожанам, но, к сожалению, те, кто хотел, не смогли им пользоваться", – заявил журналистам в пятницу В. Бенкунскас после официального объявления об открытии доступа к побережью Гульбинайского озера для общественности.
В. Бенкунскас рассказал, что муниципальное предприятие Grinda за последние несколько месяцев проложило дорожку к побережью Гульбинайского озера, по которой до водоема можно добраться и на инвалидной коляске. По его словам, дорожки возле озера очищены от бурелома, вырублена часть кустарника.
"Все общественные водоемы, которых у нас в Вильнюсе не так много, где мы можем отдыхать летом, должны быть открытыми, служить всем, принадлежать всем. Вот одно из таких мест", – подчеркнул мэр столицы.
В 2021 году Антикоррупционная комиссия Сейма провела расследование и установила, что, в документах при изображении территории квартала Гульбинай, лес на ее территории был незаконно обозначен как нелесные земли. После того, как этой ситуацией заинтересовалась Служба специальных расследований, в документах территории был возвращен статус леса.