Мэр столицы: строительство национального стадиона обойдется государству примерно на 28 млн евро больше

"94 млн евро мы индексируем на 27 проц. и это составляет 122 млн евро с НДС – именно столько Арвидас Авулис (владелец Hanner) получит от муниципалитета, когда построит и оборудует весь комплекс", – сообщил TV3 в понедельник Бенкунскас, добавив, что еще примерно 10 млн евро расходов на реализацию проекта придется покрыть самой девелоперской компании.
По словам мэра Вильнюса, обязательства муниципалитета и Министерства образования, науки и спорта увеличатся на 2,3 млн евро.
"Общая сумма наших обязательств составляет 156 млн евро, которые ни разу не менялись, с комиссией за управление. (...) Мы внесем в совет изменение, которое будет закреплено изменением договора, и общая стоимость наших обязательств, муниципалитета и министерства, увеличится на 2,3 млн евро – до 158,3 млн евро", – пояснил он.
Напомним, что Baltcap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро.
Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда.
Следствие по делу о деятельности Степукониса контролируется Европейской прокуратурой, расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).
Есть подозрение, что в общей сложности Степуконис мог присвоить около 30 млн. евро.
Разрешение на строительство проекта Вильнюсского многофункционального комплекса в Шешкине было выдано в конце мая прошлого года.
Владелец Hanner Арвидас Авулис заявляет о намерении завершить строительство стадиона в 2026 году.