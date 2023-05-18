Мэр столицы рассказал, что ждет вильнюсцев во время саммита НАТО: с неудобствами столкнутся все

Вильнюсцы уже заметили, что в городе массово ремонтируют дороги. Многие задаются вопросом, неужели стараются ради саммита и до него намереваются привести в порядок весь Вильнюс?

Мэр утверждает, что дороги ремонтируют не только из-за саммита.

"На самом деле мы не получили никаких дополнительных средств правительства из-за саммита. Это рутинные работы, они уже были запланированы, но, конечно, приоритет - дороги, по которым будут ездить делегации. Их делают первыми", – сказал Бенкунскас.

Мэр заметил, что состояние дорог в Вильнюсе плачевное, поэтому на дороги выделяют много денег, чтобы повысить качество до уровня удобной инфраструктуры.

Мэр приносит жителям извинения за неудобства и просит терпения и понимания.

"С точки зрения мероприятий НАТО у города есть две основные функции. Одна – подготовить, конечно же, образную часть с дорогами, зелеными насаждениями, с другой инфраструктурой, чтобы город выглядел прилично, опрятно, чтобы гости увезли отсюда наилучшие воспоминания. Эти работы уже начались, их конечно же проделывали бы, независимо от саммита, но их интенсивнее осуществляют в определенных местах", – сказал Бенкунскас.

"Вторая часть связана с безопасностью и с теми зонами, в которых проходят мероприятия. Мы должны привести в порядок регулирование движения, систему общественного транспорта, с учетом ограничения движения в течение той недели, чтобы в Старом городе могли осуществлять то, что разрешается", – продолжил мэр.

Он сказал, что надо понять - в дни саммита в Старый город никакой транспорт въехать не сможет, поэтому кое-кто столкнется с трудностями.

Как будет решаться вопрос проезда полиции, скорой, пожарных в Старый город во время саммита?

"Весь Старый город будет огорожен по периметру, будут пропускные посты. Ходить пешком можно будет, но ни на каких транспортных средствах, включая велосипеды и самокаты, передвигаться нельзя", – пояснил Бенкунскас.

Однако, по его словам, и полиция, и скорая и пожарные смогут попасть на эту территорию.

"Мы понимаем, что в центре есть люди, которые там работают, живут, поэтому главный вызов - обеспечить им возможность подъезда к дому, парковки, наконец, перепланировка маршрутов общественного транспорта. Я не обещаю, что неудобств не будет", – сказал мэр.

Как долго будут длиться неудобства?

"Само мероприятие пройдет 11-12 июля, делегации начнут съезжаться с 10. Но, поскольку руководство, журналисты, начнут съезжаться еще раньше, то естественно, что вся инфраструктура будет расставлена еще раньше", – сказал мэр.

Бенкунскас заметил, что пока точно не может сказать, какие части города будут закрыты, инструкции пока не были представлены.

Однако надо понимать, что 10, 11 и 12 будет пик, а напряженной будет вся неделя, поэтому будут разные ограничения. Мэр надеется, что об ограничениях сможет информировать жителей как минимум за месяц, а не в последние дни.

В центре города работает бизнес. Мэра спросили, с,может ли он продолжать свою деятельность?

"Бизнес сможет продолжить свою работу, но надо понять, что о доставке товаров ему придется позаботиться заранее", – сказал он.

Что важно знать жителям?

Бенкунскас обратил внимание на то, что для того, чтобы пройти за ограждения, жителям придется проходить через контрольные пункты. Пока точное число таких пунктов мэр указать не смог, но обещал, что все сделают так, чтобы избежать заторов и недоразумений.

По его словам, на время проезда глав делегаций будут закрывать полосы движения - не только в Старом городе, но и на других улицах столицы.

Планируется, что некоторые члены делегаций прилетят в Каунас, это значит, что их повезут в Вильнюс по магистрали.

Больше всего неудобств ждет жителей Старого города.

"Тот день, когда начнет действовать ограничение движения, будет последним днем для въезда жителей на территорию Старого города. Поэтому мы хотим заранее сообщить, чтобы люди поставили машины на парковку, в гараж или на улице за пределами Старого города", – сказал Бенкунскас.

Он заметил, что часть парковок будет закрыта для жителей. Мэр сказал, что понимает, какие это трудности, но акцентировал, что будут искать выход.

"Может быть, город предложит жителям несколько стоянок, сделает их бесплатными для жителей", – сказал мэр.