"Человек, у которого всегда было направление движения, политика которого по большей части определила тот факт, что Вильнюс стал безопасной столицей страны ЕС и НАТО. Человек, во время правления которого, наша столица стала заметной в мире как город, защищающий демократические свободы и права человека, диалог культур и цивилизаций.
Когда проходили революции в Киеве, Тбилиси и других столицах восточных стран, имя Вильнюса упоминалось как стабильного и надежного партнера, посредника. Этот человек был и будет символом сплочения литовского общества", – писал в фейсбуке Шимашюс.
"По этой причине на ближайшем заседании совета я представлю кандидатуру экс-президента Валдаса Адамкуса на соискание титула почетного гражданина Вильнюса. Я надеюсь, совет одобрит мое предложение, nesпоскольку этот человек достоин этого", – прибавил мэр.
Ближайшее заседание горсовета состоится 2 февраля.
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