Мэр столицы: одна из функций новой системы в общественном транспорте – возможность оплаты платежной картой

"В настоящее время завершается установка новой техники, новых компостеров после закупки, и в ближайшие недели начнутся работы по тестированию. Одной из функций новой системы станет возможность бесконтактной оплаты платежными картами", – сообщил журналистам в среду В. Бенкунскас.

"Старой системе 10 лет, естественно, что она устарела морально и в остальном. Здесь дело техники, но основная работа проделана. Во всех средствах общественного транспорта установлены новые компостеры, и они постепенно начнут свою работу", – сказал он.

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В субботу в вильнюсских автобусах и троллейбусах начинается внедрение новой системы электронных билетов, сообщает JUDU (СП "Susisiekimos paslaugos"(Услуги сообщения)).

Как сообщается в пресс-релизе, внедрение нового электронного билета в систему общественного транспорта проходит поэтапно: к моменту запуска системы новое оборудование будет установлено в 642 транспортных средствах, в остальных – в 76 самых старых троллейбусах – будет установлено до 30 июня. На период установки новых компостеров в этих троллейбусах не будет проводиться контроль пассажиров.

На субботу запланирована миграция данных из старой системы в новую, поэтому JUDU просит жителей подготовиться к переменам.