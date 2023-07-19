Мэр столицы обратился в прокуратуру по поводу запланированной вырубки деревьев в Науяместисе

"Разрешение на строительство было выдано еще в 2021 г., при тогдашнем руководстве муниципальной администрации, ответственном за принятие соответствующих решений, поэтому сегодня мэр Вильнюса обратился в прокуратуру с просьбой, согласно компетенции, в предусмотренном законом порядке, принять меры по защите общественного интереса, а в случае выявления нарушения общественного интереса, обратиться в суд по поводу отзыва документа, разрешающего строительство", – говорится в ответе представителя самоуправления Габриэлюса Грубинскаса порталу Delfi.