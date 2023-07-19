Мэр столицы обратился в прокуратуру по поводу запланированной вырубки деревьев в Науяместисе

Как сообщил портал delfi.lt, в случае установления факта нарушения общественного интереса, В. Бенкунскас намерен обратиться в суд.
"Разрешение на строительство было выдано еще в 2021 г., при тогдашнем руководстве муниципальной администрации, ответственном за принятие соответствующих решений, поэтому сегодня мэр Вильнюса обратился в прокуратуру с просьбой, согласно компетенции, в предусмотренном законом порядке, принять меры по защите общественного интереса, а в случае выявления нарушения общественного интереса, обратиться в суд по поводу отзыва документа, разрешающего строительство", – говорится в ответе представителя самоуправления Габриэлюса Грубинскаса порталу Delfi.
Представитель муниципалитета также напомнил delfi.lt, что на данный момент суд разъяснил, что неодобрение муниципалитетом удаления зеленых насаждений является немотивированным, не соответствует требованиям Закона о государственном управлении, и обязал муниципалитет провести повторное рассмотрение заявления застройщика по проекту и принять мотивированное решение, основанное на фактических данных и нормативно-правовых актах.
Появившаяся информация о планируемой вырубке 9 взрослых деревьев возле памятника французскому писателю Р. Гари в столичном Науяместисе вызвала широкий общественный резонанс.
По словам представителей Вильнюсского городского самоуправления, город не одобрил заявление компании на вырубку деревьев, однако Вильнюсский окружной административный суд подтвердил право компании на повторную подачу заявления на вырубку деревьев.