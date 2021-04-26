"Я долгое время критически оценивал работу VASA, именно потому что несколько месяцев назад была назначена новая директор, в задачи которой входило упорядочивание деятельности компании. Вижу хорошие сдвиги. Есть, что исправить, но деятельность нынешнего руководителя я могу оценивать только положительно. Надеюсь, через несколько месяцев то же самое смогу сказать", – сказал он.
Комментируя инцидент, связанный с утерянными счетами вильнюсцев, Шимашюс ответил, что продолжают выяснять причины этой ситуации.
"Я слышал об этом недоразумении, есть недовольные вильнюсцы. Пока мне сложно сказать, значит ли это, что были утеряны конкретные счета и кто-то получил письма коллекторов, или их на самом деле не выслали, адекватны эти письма или нет. Мы все это выясним", – сказал он.
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