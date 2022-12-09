Мэр сообщил, что памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище больше нет: теперь там чисто

"Теперь чисто. Соберем только заборы и ограждения. Вильнюс был хорош и раньше, но теперь – легче", - написал в Facebook Р. Шимашюс.
"Спасибо всем, кто работал. Давайте еще поработаем, чтобы таких (нынешних оккупантов) не осталось в Украине", - добавил политик.
ELTA напоминает, что во вторник начался демонтаж памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Вильнюсское самоуправление планировало демонтировать стелы на Антакальнисском кладбище к 1 ноября, но запланированным работам помешало то, что Комитет ООН по правам человека сообщил о временных мерах защиты, примененных к мемориалу. В это учреждение обратились лица, представившиеся этническими русскими: Казимерас Юрайтис, Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт. Они пожаловались, что решение Вильнюсского городского самоуправления о демонтаже стел на Антакальнисском кладбище нарушает права их национальных меньшинств и право на уважение частной и семейной жизни.
После начала работ мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отметил, что разрешение на эти работы выдано самоуправлением и нет необходимости дожидаться отдельных разъяснений от ООН.
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