Мэр Шяуляйского района: имеющихся средств не хватит на возмещение ущерба от вихря

„На данный момент у нас есть 11 заявлений от жителей с просьбой о поддержке. Еще несколько решают, подавать ли их. По крайней мере, одно домохозяйство уже получило страховые расчеты, люди двигаются вперед, постепенно занимаются этим“, – сообщил Elta во вторник мэр Шяуляйского района.

„Озвучить ущерб в цифрах пока не могу, но того, что у нас есть в резерве, точно не хватит – нам понадобится как минимум в три раза больше средств“, – сказал он.

По мнению Ч. Грейчюса, после того как в результате причиненного вихрем ущерба было объявлено чрезвычайное положение, планируется затронуть и положения по плановому использованию резервных средств мэра.