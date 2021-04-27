"И как тут себя чувствовать? И что происходит в головах и сердцах у стратегов? В 14.00 ч. мы узнаем, что наша партия вакцины передана Вильнюсу. А людей уже пригласили! Министр, от имени 600 человек, которым уже назначено время вакцинации, публично прошу оставить городу то, что было обещано и впредь подобное делать, предупреждая заранее! После такого решения правительства мы должны звонить. Какое время мы должны назначить этим 600 людям?", – писал Висоцкас.

Мэр подчеркнул, что сейчас они могут привить всего 106 человек.

"Что это??? Быстрая вакцинация? В Шяуляй тоже живут Люди! Они такие же, как в Вильнюсе! Спасибо!", – возмущался мэр.

Он цитировал текст полученного решения.

"Добрый день. Сегодня утром, после оценки сложной эпидемиологической ситуации в Вильнюсе и ситуации в стационарах, где заполненность коек близится к критической, было решено больше вакцины Comirnaty направить на вакцинацию жителей Вильнюса. По этой причине перераспределили вакцину, предназначенную для первой дозы, и некоторые муниципалитеты не получат назначенное количество", – сказано в сообщении.

Там же упоминается, что в случае сложной эпидемиологической ситуации в будущем также больше вакцины будут направлять в те муниципалитеты, где ситуация хуже, чтобы ее стабилизировать.

"Заранее знать и планировать такие ситуации, как была сегодня утром, практически невозможно. Поэтому мы понимаем, что доставили неудобства и приносим извинения", – сказано в письме.