Мэр сказала, что заметила разницу в общедоступных данных и в тех, которые НЦОЗ передал муниципалитету. Специалисты муниципалитета заметили, что в списке больных числится их коллега, которая давно выздоровела.
"Тогда мы стали проверять, откуда такая разница. Наши специалисты, работающие с базой данных, проверили списки и заметили там фамилию нашего работника, которая давно уже выздоровела", – рассказала Пинскувене.
Потом нашли и второго специалиста, который вернулся после болезни на работу.
"Примерно два месяца назад я подобное слышала (в фейсбуке), у нас была работница детсада, которая оставалась в списке больных, хотя уже вернулась на работу. Она заболела в середине октября", – рассказала мэр.
По словам Пинскувене, муниципалитет продолжил проверку информации и обязал медучреждения уточнить информацию, после чего больных стало на 20 человек меньше.
Она заметила, что это лежит на совести медучреждений, а не НЦОЗ. Мэр сказала, что понимает, насколько нелегко работать врачам.
"Человек болеет, вызывает скорую, его увозят в Вильнюс. Он выздоровел, его отправляют домой, в Вильнюсе нагрузка огромная, врачи не успевают включить этого человека в базу данных. Тогда и наш семейный врач не видит, что человек лежал в больнице и уже здоров", – сказала Пинскувене, которую удивляет отсутствие единой системы, ведь если "Содра" "видит", что человек здоров, то почему эти данные не появляются в e.sveikatа.
Она также сказала, что больше всего неточных данных поступает из частных медцентров.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карантинные послабления будут вводить на национальном, а не на региональном уровне (6)
Правительство Литвы намерено утверждать план...
Опрос читателей Delfi: кто на самом деле хочет делать прививки от коронавируса в Литве (93)
Европа борется за поставки вакцины от коронавируса....
В Литве ужесточают контроль приезжающих в страну (11)
В целях снижения риска распространения новых мутаций...
Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом (34)
Литва встретила коронакризис в лучших условиях, чем...
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 270, скончались 14 человек (13)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 270 новый случай...