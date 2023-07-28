Мэр Ширвинтос готова принять памятник Марцинкявичюсу, от которого отказывается столица

Политик задала риторический вопрос, чему учит Вильнюс в последнее время? И отмечает, что уроки столицы – ссоры, поливание грязью, раздробленность. Даже в вопросах искусства и культуры, где, казалось бы, надо говорить на языке мира. Неважно о ком идет речь - о Йонасе Басанавичюсе, об Антанасе Сметон, Погоне. Сейчас - о Юстинасе Марцинкявичюсе, пишет madeinvilnius.lt.

Пинскувене сказала: "Спасибо за уроки, но 8 лет назад в Ширвинтос мы успешно установили памятник Игнасу Шейнюсу, значит сейчас точно найдем место и для певца народа Юстинаса Марцинкявичюса. Начало есть – в 2019 г. на ротонде в реконструированном Саду молодежи появилась цитата этого поэта, которую выбрали горожане, поэтому художественный акцент – скульптура – будет логичным продолжением идеи".

Мэр надеется, что горсовет поддержит ее и намерена обращаться в Союз писателей с просьбой не ввязываться в склоку в Вильнюсе и перенести памятник в регион.