Мэр Шальчининкского района привился от коронавируса

"Я очень рад, что прорыв в медицине мы можем использовать для борьбы с COVID-19. Появление вакцины - большой успех. Это наикратчайший путь к обычной жизни и способ сдерживания страшной пандемии, - сказал мэр. - Нет повода боятся вакцинации, последствия бывают редко. Это медицинский препарат, поэтому реакция организма на вакцину - нормальное явление. Мы прививаемся ради себя, ради близких, ради детей. Давайте так отменим ношение масок и изоляцию. Чем скорее, тем лучше".

© Šalčininkų r. sav. nuotr.

Вместе с мэром вакциной AstraZeneca привился заместитель главы администрации района Гжегож Юрго, глава комиссариата Шальчининкского района Анджей Грудинский и глава Варенской пограничной заставы СОГГ Виргилиюс Раугале.

© Savivaldybės nuotr.

© Šalčininkų r. sav. nuotr.