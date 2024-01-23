Мэр Пагегяй месяц отсутствует на рабочем месте, муниципалитет ничего не объясняет

 
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Pagėgių meras Vaidas Bendaravičius
Pagėgių meras Vaidas Bendaravičius
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas
Мэр Пагегяйского района Вайдас Бендаравичюс уже месяц не появляется на работе. По последней записи в повестке дня видно, что политик на больничном до конца января. Что случилось с мэром, и когда он вернется на работу? На эти вопросы представители муниципалитета не отвечают, утверждая, что информацию о состоянии здоровья политика не предоставляют.

На странице муниципалитета в YouTube видно, что Бендаравичюс присутствовал на заседании горсовета 7 декабря 2023 года. 20 декабря его уже не было на заседании, его замещал консерватор Гинтаутас Станчайтис.

"Мэр на больничном", – сказал на заседании Станчайтис.

На сайте муниципалитета есть повестка дня мэра, там указано, что с 22 по 31 января мэр на больничном, его замещает вице-мэр. Значит, Бендаравичюс не работает больше месяца. О том, что случилось с мэром, его подчиненные не говорят.

"По просьбе мэра и его семьи мы не предоставляем информацию о состоянии здоровья главы района", – ответил Delfi муниципалитет.

Некоторые члены горсовета сказали Delfi, что мэр лежит в больнице.

Бендаравичюса на пост мэра выдвинуло Движение либералов, однако после скандала с "кассовыми чеками", мэр приостановил свое членство в партии.

Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен в понедельник отказалась комментировать ситуацию с Бендаравичюсом.

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