Мэр одного района предлагает ввести для жителей многоквартирных домов налог на убежища

Председатель жилтоварищества Акмянского района показала журналистам LNK отремонтированный подвал, переделанный в убежище. По ее словам, раньше там не было ни дверей, ни мебели. Жители все привели в порядок и оборудовали помещение для собраний, которое можно смело использовать в качестве убежища.
"Вопрос в том, какие у нас должны быть убежища? На 2-3 часа? Знаете, даже на 2-3 часа не скажешь маленькому ребенку, что если хочешь в туалет, выберись наружу и сделай свое дело там", – сказал мэр Акмянского района Виталий Митрофанов.
Чтобы в убежищах провели воду и канализацию, он предлагает ввести налог на убежища.
"Может, какую-то часть может и муниципалитет оплатить или, думаю, государство, но позже, а сейчас что у нас – почему нет убежищ? Потому что их оставили на произвол судьбы", – сказал Митрофанов.
Он считает, что за убежища люди должны платить по тарифу, как за воду.
"Я не думаю, что плата должна быть какой-то космической. Конечно, сначала вопрос - на какие средства оборудовать эту базу, но я не думаю, что дорого обойдется установка крана и мойки, проведение воды, вентиляция", – заметил мэр.
Местные жители по-разному оценивают предложения мэра.
"Мы и без того за все платим. Откуда пенсионерам сколько брать?", – вопрошала одна женщина.
"Я против. Не нужны никакие убежища. Некуда деньги девать. У людей итак денет не хватает", – сказала другая.
Есть и те, кто одобряет такой налог, если на собранные деньги на самом деле что-то сделают.
"Конечно. Неужели муниципалитет должен все на блюдце преподнести?", – сказала собеседница, одобряющая введение налога.
"Такое время, обязательно надо. Ради детей", – сказал мужчина.
„Литовская ассоциация муниципалитетов поддерживает такую идею мэра Алитусского района.
"Это необязательно должна быть обязательная плата, может быть добровольной", – сказала глава ассоциации Рома Жакайтене.
По словам Митрофанова, в подвалах домов будут прятаться сами жители, поэтому плата была бы гарантией их безопасности.
"Если мы думаем только о том, чтобы повысить знак, то не надо ничего делать, никакую плату вводить. Есть возможность спуститься в подвал - повесьте треугольник - убежище - и все. Я думаю, мы не ради циферок должны работать", – считает мэр.
По данным Национального центра управления кризисами, в Литве есть больше 3500 убежищ. Специальными знаками отмечены – 2700.