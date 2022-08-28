Мэр Неринги после неприбыльного лета сказал, что бизнес беспокоится о налогах

В начале лета в Литве было холодно и сыро, поэтому туристов было немного, однако, когда погода изменилась, казалось, что жители не упускают ни малейшей возможности и едут к морю, как только погода улучшается. Например, на Успение (Жолинес) у моря отдыхало больше половины Литвы.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что в Неринге особого наплыва на последние длинные выходные этого лета не было.

"Может, это и не были обычные выходные, но были нормальные, какие были до пандемии. Бизнес немного порадовался, получил больше доходов, но нельзя сказать, что мы трещали по швам", – сказал Ясайтис.

Он сказал, что Паланга и соседние с ней курорты могут быть привлекательнее, поскольку там нет дополнительных налогов, да и "авантюристов" в Неринге нет – приезжают только те, кто заранее арендовал жилье.

"У нас территория ограничена – географически. Никто не приезжает, чтобы только побыть у моря. Ведь нужны дополнительные расходы", – сказал Ясайтис.

Палангские предприниматели в этом году ругали синоптиков, которые якобы пророчили плохую погоду, а на самом деле погода была хорошей. однако мэр Неринги сказал, что в этом году синоптики работали лучше: "Не знаю, что изменилось, но с прогнозом они попадают в цель. К сожалению, пол-лета шли дожди. Для курортов на взморье - дожди это рак. Плохо. Очень плохие настроения, туристов мало. К сожалению, так есть. И бизнес, и муниципалитет это чувствуют".

Он рассказал и другую причину плохого результата: "Минус 70% немецких туристов. Уже не говоря о туристах из России и Беларуси, которые любили литовское взморье. Их нет третий год. Да и литовцы в этом году могли летать, куда хотят".

Желающие приехать в Нерингу на машине должны заплатить 30 евро за экологию и 18,30 за переправу (плюс 1,30 евро за каждого пассажира). За въезд квадроцикла и трехколесного мотоцикла плата составляет 500 евро (с того дня, как ввели эту плату в Нерингу ни разу не въезжали такие транспортные средства).

На вопрос не будет ли повышена плата, мэр сказать - нет. По его словам, ее даже предлагали снизить, но предложение не было одобрено.

"Есть плохие новости для водителей электромобилей - введут плату за их въезд", - заметил мэр.

Ясайтис обещал, что в скором времени на косе приведут в порядок велодорожку, которая находится в плохом состоянии.

Мэр сказал, что в этом году отдых в Неринге стоил дешевле, чем год назад, это видно и по арендной плате - в этом году она была ниже.

"Когда нет клиентов, снижаешь цену. Это наблюдалось в Неринге", – сказал мэр.

"Бизнес ждет, куда повернется ситуация с электроэнергией, как будет с разными налогами, мы слышали, что их хотят ввести. Бизнес беспокоит, что вообще будет. Как будет с рабочей силой. Надо помнить, что самая большая проблема - работники, их не хватает. И муниципалитет и бизнес жалуется, что самим приходится быть и за повара, и за официанта, и за посудомойку", – сказал Ясайтис, но прибавил, что верит в светлое будущее.