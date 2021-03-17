"Может, сегодня все не так уж и страшно, но нас беспокоит апрель, а особенно - май", – сказал он в передаче "День на Delfi".

"Если эта формула не изменится, мне будет сложно понять, как бизнес будет работать в сезон. Я бы просил у правительства принять смелое решение и просить разрешение на работу 4 курортов во что бы то ни стало", – сказал он.

По словам мэра, сначала на лето было много заказов, но сейчас их отзывают, литовцы выбирают другое направление.

"Мы получаем информацию о том, что люди едут в Грецию, в Испанию, туда, где уже сообщили, что лето будет (будут определенные правила, но туристов там ждут). Люди готовятся вывезти заработанные в Литве деньги", – сказал Ясайтис.

Это, по его мнению, может сделать Нерингу проблемным муниципалитетом.

"У нас нет промышленности, сельского хозяйства – только туризм. У нас есть 4-5 месяцев, за которые мы зарабатываем на весь год, платим большие налоги", – сказал мэр.

"Если мы боимся смелых решений, то придется содержать за счет государства один из самых красивых муниципалитетов, других доходов у жителей Неринги нет", – продолжил он.

По словам Ясайтиса, сейчас в Неринге коронавирусом болеют 7 человек, некоторые из них просто прописаны в муниципалитете, но там не живут.