Мэр не выдержал: может, пора посмотреть, что делают немцы?

"Цены на горючее растут каждый день. Они выше, чем в Германии. Для сравнения – цены в Литве и в Германии сегодня. Может, стоит пересмотреть акцизы, как это сделали немцы? Чтобы хоть как-то стабилизировать рост цен?", – вопрошал он в фейсбуке.
В течение некоторого времени не смолкают разговоры о том, что Вайткус может уйти из партии консерваторов к Саулюсу Сквернялису с его демократическим союзом "Во имя Литвы"
Эти разговоры укрепились в январе, когда на съезде новой партии Вайткус наградил Сквернялиса и Альгирдаса Буткявичюса за заслуги перед курортом и за то, что они много сделали для процветания Паланги и ее успеха.
Тогда на вопрос о политических планах он ответил, что не планирует покидать СО-ХДЛ.
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