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Мэр Паланги Шарунас Вайткус возмущен ростом цен на горючее в Литве. Политик-консерватор поднял вопрос пересмотра акциза на горючее, как это сделали немцы.
Мэр не выдержал: может, пора посмотреть, что делают немцы?
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"Цены на горючее растут каждый день. Они выше, чем в Германии. Для сравнения – цены в Литве и в Германии сегодня. Может, стоит пересмотреть акцизы, как это сделали немцы? Чтобы хоть как-то стабилизировать рост цен?", – вопрошал он в фейсбуке.

В течение некоторого времени не смолкают разговоры о том, что Вайткус может уйти из партии консерваторов к Саулюсу Сквернялису с его демократическим союзом "Во имя Литвы"

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Эти разговоры укрепились в январе, когда на съезде новой партии Вайткус наградил Сквернялиса и Альгирдаса Буткявичюса за заслуги перед курортом и за то, что они много сделали для процветания Паланги и ее успеха.

Тогда на вопрос о политических планах он ответил, что не планирует покидать СО-ХДЛ.

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