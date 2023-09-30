Мэр Мелитополя: задача россиян максимально внушить пропаганду нашим детям

– Давайте охарактеризуем как изменилась ситуация с начала лета, когда началось контрнаступательное движение ВСУ?
– Я сказал бы, что стоит выделить несколько ключевых факторов. С начала лета усугубилась ситуация с паспортизацией. Соответственно, враг пытается более усиленно паспортизовать наших жителей, старается как можно больше людей вовлечь в свое зло.
Второе, с начала лета усилилась кампания по проведению нелегальных выборов – того, что называет враг "выборами" – 10 сентября.
Третье, мы видим, что россияне продолжают строить массово укрепрайоны, укрепсооружения, оборонные сооружения.
И четвертое, что изменилось с начала лета – транзит транспорта с временно оккупированной части Крыма значительно вырос, потому что всё меньше жителей временно оккупированного Крыма выбирают на сегодняшний день маршрут через Крымский мост, и все больше выбирают ехать через так называемый сухопутный коридор.
– Слышал, что оккупанты открывают многофункциональные центры для того, чтобы якобы предоставлять различные услуги. Я так понимаю, что они активно развивают сервис услуг, документооборот и всё остальное, чтобы бюрократически интегрироваться в этой части оккупированной Украины?
– Они массово развивают, начиная с того, что пытаются усилить правоохранительную структуру, внедряя суды, прокуратуры и т.д. Продолжается их увеличение влияния, начиная от паспортных столов и мобильными миграционными службами – "паспортными" столами. То есть свой бюрократический аппарат они пытаются настроить. Какое количество чиновников на сегодняшний день присутствует? Это точно тысячи, а на территории временно оккупированной части Запорожской области это точно десятки тысяч. Оккупанты продолжают привозить массово новых и новых жителей с разных регионов России. Поэтому действительно это происходит, действительно это продолжается.
Сегодня можно сделать такую оценку: довоенное население Мелитополя – 150 тысяч. Сегодня во временной оккупации осталось от 60 до 70 тысяч населения, но это не означает, что город полупустой. Примерно такое же количество, а может даже больше приехали из разных уголков России для того, чтобы налаживать интеграцию в РФ наших временно оккупированных территорий (судьи, учителя, прокуроры, чиновники, даже нелегальные депутаты нелегальных советов).
– Давайте по пунктам пройдемся? Паспортизация: я так понимаю, что сейчас практически невозможно находиться на той территории без российского паспорта – настолько жесткие условия созданы оккупантами?
– Я бы сказал, что не иметь российский паспорт сейчас это исключение, нежели правило. Много ли их? Точно мало. Скорее это те люди, которые маломобильны, те, кто мало выходят из дома, те люди, не обращаются ни в какие органы.
– Вы сказали про "выборы". Я видел, россияне просто какие-то фантастические цифры нарисовали – больше 70%, что очень похоже на тренировку "выборов" Путина в следующем году.
– Нарисовать же не сложно. Смотрите, я склонен говорить, что даже ничего не происходило. Их задача была – снять кино, которое они и сняли. Соответственно, они отобрали массовку – примерно 3 тыс. человек принимало участие в организации фейковых выборов на территории временно оккупированной Запорожской области. Это была массовка, которую снимали для их пропагандистского кино.
Россияне должны были продемонстрировать, что происходили чуть ли не праймериз, из которых отбирали кандидатов. Проходили якобы съезды четырех партий. Это то, как они хотели бы, чтобы это выглядело. Как это выглядело на самом деле на момент "выборов"? Был подомовой обход. Человека заставляли голосовать. Если его не было дома, приходили ещё раз и ещё раз. Соответственно кого-то заставили проголосовать под дулами автоматов, кого-то вообще не заставляли проголосовать. Так это всё и выглядело. Но в привычном нам с вами формате выборов точно не происходило.
– Я видел российские репортажи, что "члены избирательно комиссии" садились на скамейки перед домом и давали листочки с "кандидатами", никакой тайны голосования. И ещё я встречал официальную информацию, что якобы, если заканчивались бюллетени, то комиссия могла от руки написать бюллетень.
– Вполне вероятно, что это могло быть. Я бы обращался к их выборам как к таковым, которых не существовало. Мое видение именно такое.
– Вы сказали, что там навезли много чиновников. Кто эти чиновники? Куда их ставят?
– Были там судьи, которые "вершили судилища" в каких-то регионах России, сейчас их заставили приехать на временно оккупированную часть Запорожской области. Набирается коллектив из одного района, если не ошибаюсь, Тульская область взяли и 20 судей перевезли в Мелитополь. Соответственно, как наказание, их отправили сюда.
– Я так понимаю, что чиновников ставят на различные управленческие позиции, типа директорами предприятий?
– На оккупированной части есть проблема с чиновниками. И проблема эта вызвана одним простым фактом: на сегодня ни один здравый человек не пошел на коллаборацию. Давайте посмотрим по линейке чиновников, которые были в Мелитополе. Ни один заммэра, ни один директор коммунального предприятия, ни один директор департамента – никто не сколлаборировал. Так как предателей минимальное количество, им необходимо откуда-то брать людей, которые бы могли организовывать их присутствие и легитимизацию на временно оккупированной части. Именно поэтому и завозят. Откуда завозить? Разные источники. Первое, везут таких же чиновников из континентальной РФ, завозят либо кого-то из бизнеса, кто пытается стать рядом и организовывать какую-то работу. Как пример, две недели назад приехал отряд чеченцев, которые отжали мебельную фабрику в Мелитополе. Как пример, пищевая промышленность (Молокозавод, Рыбцех, цех по производству воды) разделили между собой три коммерческих структуры из Крыма. Таким образом на сегодняшний день приезжают и таким образом захватывают.
– Я так понимаю, что и силовики тоже там приезжают: ФСБ, Росгвардия?
– На сегодняшний день за всю гражданскую жизнь отвечает Пятое управление ФСБ. Именно они организовывают жизнь на временно оккупированной части Запорожской области. Отдельные переделы могут быть между ними, между спецотрядами дагестанцев и чеченцев, но глобально за организацию всей бытовой жизни отвечает непосредственно они.
– Ну и соответственно коммерческие потоки, контролирование предприятий, вся эта история подобна, как на Донбассе.
– Так и есть.
– Я слышал историю с ректором какого-то фейкового университета, что он проворовался.
– Его уже поменяли, как и огромное количество предателей, которых также уже поменяли.
– Я говорю о том, что те люди, которые даже занимают управленческие должности – для них основная цель это зарабатывание денег?
– В моем понимании, поездка на временно оккупированную территорию Запорожской области исключительно про зарабатывание денег. Россияне знают, что на сегодняшний день там творится беззаконие, соответственно, видят в этом возможность наживы. Именно поэтому едут.
– Продолжаются ли репрессии, фильтрации в отношении местного населения?
– На данный момент мы ежедневно это видим по разным населенным пунктам. Наверное, то, что хотелось бы отдельно затронуть – ситуация в селе Михайловка, которое находится в 20 км от Мелитополя, потому что там какие-то странные события происходят последние две недели. Массовые похищения разных категорий людей. Мужчин и женщин. Они похищаются с предложением родственникам, родным, близким забрать этих людей – за выкуп. Либо же похищенных людей отправляют на передовую копать окопы. То есть массовые репрессии против мирного населения точно продолжаются.
– Хотел ещё спросить по поводу образовательных программ оккупантов. Они же там открыли какой-то «университет». Что там происходит в этом плане?
– На сегодняшний день дети, посещающие школу и подростки, которые посещают университеты более всего, страдают от вражеского присутствия. Почему? Потому что задача россиян максимально внушить пропаганду нашим детям. Начиная с того, что им промывают мозг с детского сада, школы, университета и заканчивая тем, что их отправляют в спецлагеря, в которых их учат "правильной истории", и продолжая тем, что их привлекают с целью пропаганды к участию в организациях типа "Юнармии", "Юг молодой". Ни о каком образовании речь не идёт. Сегодня, на временно оккупированной части Запорожской области, системы образования по сути не существует. Существует исключительно пропаганда, оккупантами создается видимость образования.
– Я периодически вижу сообщениям о том, что оккупанты проводят постоянный набор студентов в их "вузы".
– Так это ж очевидно. Кроме того, что оно назвали наш университет "Мелитопольский университет (МГУ)". Никто не собираться там учится. Это диплом университета, который никто не примет. Это структура, где образования нет. Если мы рассмотрим, что такое тот "университет" на временно оккупированной части Запорожской области, то это структура, в которой они собрали как минимум пять местных университетов. Местные дети не хотят туда идти. Даже есть пример, что они своих росгвардейцев массово пытаются записать в ряды этого университета для того, чтобы хоть как-то образом показать видимость обучения.
– По поводу того, что они готовятся оборонять город. Как это вообще выглядит?
– Мое мнение на эту тему следующее. Оккупанты строят не только вокруг Мелитополя "линию Суровикина", к сожалению, у них было полтора года на строительство разного рода фортификационных сооружений. За это время они построили одну линию, вторую, третью. Раньше могли говорить, что с Васильевки до Мелитополя 3 линии. Сколько их сейчас – никто не знает. Они делают укрепления вокруг разных городов: из Токмака, из Молочанска сделали прямо сплошные крепости, а вокруг крепости еще и пропасти. А поэтому сегодня каждый город во временной оккупации очень, предельно защищён. Но остановит ли это наши ВСУ? Не остановит, но точно усложнит им путь.
– Вы периодически также следите за событиями в Токмаке. Там периодически "прилетает". Была информация, что якобы ФСБ вывозило там свои какие-то документы?
– ФСБ вывозила свои документы, вывезли оттуда паспортный стол. И я думаю, что стратегическая задача наших вооруженных сил – освобождение всех населенных пунктов для того, чтобы разрезать сухопутный коридор. Давайте на этом пока ограничимся, чтобы мы не сделали медвежью услугу нашим военным.
– А что происходит в Бердянске? Там такая же ситуация?
– Нет, в Бердянске чуточку всё меньше. И террор меньше, и внимание к нему меньше. Потому что, к сожалению, враг именно Мелитополь определил как свой логистический и административный центр. Поэтому все репрессии, вся пропаганда, всё насилие начинается непосредственно с Мелитополя.
– По поводу той истории про оставшихся украинцев. Периодически встречаю различные признаки сопротивления, начиная с листовок, флагов и всего остального. Существует ещё в людях жажда к сопротивлению, надежда к освобождению? Вы что-то слышите, разговариваете с людьми?
– Мы, естественно, разговариваем, каждый день. Это одно из наших важнейших действий – поддерживать связь с нашими жителями, это стратегически важно для нас. Мы слышим следующее. Конечно, есть жажда сопротивления. Есть ли возможность для сопротивления? Сложно. Но точно наши жители делают всё для того, чтобы продолжать показывать и оказывать сопротивление. Я думаю, что для врага будет настоящей неожиданностью, когда он увидит, что когда наши вооруженные силы подойдут к линии обороны Мелитополя, то атака на врага начнется не только извне, а еще и изнутри населенного пункта. Поэтому я думаю, что это будет настоящей неожиданностью для врага.