Мэр Мелитополя: задача россиян максимально внушить пропаганду нашим детям

– Слышал, что оккупанты открывают многофункциональные центры для того, чтобы якобы предоставлять различные услуги. Я так понимаю, что они активно развивают сервис услуг, документооборот и всё остальное, чтобы бюрократически интегрироваться в этой части оккупированной Украины ?

И четвертое, что изменилось с начала лета – транзит транспорта с временно оккупированной части Крыма значительно вырос, потому что всё меньше жителей временно оккупированного Крыма выбирают на сегодняшний день маршрут через Крымский мост, и все больше выбирают ехать через так называемый сухопутный коридор.

– Я сказал бы, что стоит выделить несколько ключевых факторов. С начала лета усугубилась ситуация с паспортизацией. Соответственно, враг пытается более усиленно паспортизовать наших жителей, старается как можно больше людей вовлечь в свое зло.

Сегодня можно сделать такую оценку: довоенное население Мелитополя – 150 тысяч. Сегодня во временной оккупации осталось от 60 до 70 тысяч населения, но это не означает, что город полупустой. Примерно такое же количество, а может даже больше приехали из разных уголков России для того, чтобы налаживать интеграцию в РФ наших временно оккупированных территорий (судьи, учителя, прокуроры, чиновники, даже нелегальные депутаты нелегальных советов).

– Они массово развивают, начиная с того, что пытаются усилить правоохранительную структуру, внедряя суды, прокуратуры и т.д. Продолжается их увеличение влияния, начиная от паспортных столов и мобильными миграционными службами – "паспортными" столами. То есть свой бюрократический аппарат они пытаются настроить. Какое количество чиновников на сегодняшний день присутствует? Это точно тысячи, а на территории временно оккупированной части Запорожской области это точно десятки тысяч. Оккупанты продолжают привозить массово новых и новых жителей с разных регионов России . Поэтому действительно это происходит, действительно это продолжается.

Россияне должны были продемонстрировать, что происходили чуть ли не праймериз, из которых отбирали кандидатов. Проходили якобы съезды четырех партий. Это то, как они хотели бы, чтобы это выглядело. Как это выглядело на самом деле на момент "выборов"? Был подомовой обход. Человека заставляли голосовать. Если его не было дома, приходили ещё раз и ещё раз. Соответственно кого-то заставили проголосовать под дулами автоматов, кого-то вообще не заставляли проголосовать. Так это всё и выглядело. Но в привычном нам с вами формате выборов точно не происходило.

– Нарисовать же не сложно. Смотрите, я склонен говорить, что даже ничего не происходило. Их задача была – снять кино, которое они и сняли. Соответственно, они отобрали массовку – примерно 3 тыс. человек принимало участие в организации фейковых выборов на территории временно оккупированной Запорожской области. Это была массовка, которую снимали для их пропагандистского кино.

– Вы сказали про "выборы". Я видел, россияне просто какие-то фантастические цифры нарисовали – больше 70%, что очень похоже на тренировку "выборов" Путина в следующем году.

– Я бы сказал, что не иметь российский паспорт сейчас это исключение, нежели правило. Много ли их? Точно мало. Скорее это те люди, которые маломобильны, те, кто мало выходят из дома, те люди, не обращаются ни в какие органы.

– Давайте по пунктам пройдемся? Паспортизация: я так понимаю, что сейчас практически невозможно находиться на той территории без российского паспорта – настолько жесткие условия созданы оккупантами?

– Я видел российские репортажи, что "члены избирательно комиссии" садились на скамейки перед домом и давали листочки с "кандидатами", никакой тайны голосования. И ещё я встречал официальную информацию, что якобы, если заканчивались бюллетени, то комиссия могла от руки написать бюллетень.

– Вполне вероятно, что это могло быть. Я бы обращался к их выборам как к таковым, которых не существовало. Мое видение именно такое.

– Вы сказали, что там навезли много чиновников. Кто эти чиновники? Куда их ставят?

– Были там судьи, которые "вершили судилища" в каких-то регионах России, сейчас их заставили приехать на временно оккупированную часть Запорожской области. Набирается коллектив из одного района, если не ошибаюсь, Тульская область взяли и 20 судей перевезли в Мелитополь. Соответственно, как наказание, их отправили сюда.

– Я так понимаю, что чиновников ставят на различные управленческие позиции, типа директорами предприятий?