Мэр Мелитополя: задача россиян максимально внушить пропаганду нашим детям

Wahlkampfauftakt CDU NRW am 23.04.2022 im Castello in Düsseldorf Iwan Fedorow Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol der Auftaktveranstaltung der CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands im Castello in Düsseldorf. Die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen findet bei regulärem Ablauf der fünfjährigen Wahlperiode am 15. Mai 2022 statt. *** Election campaign kick-off CDU NRW on 23 04 2022 in the Castello in Düsseldorf Ivan Fedorov Mayor of the Ukrainian city of Melitopol of the kick-off event of the CDU Christian Democratic Union of Germany in the Castello in Düsseldorf The election to the 18 state parliament of the state of North Rhine-Westphalia will take place at the regular expiry of the five xJFx

ФОТО: Imago / Scanpix