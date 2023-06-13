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Общественный деятель Андрюс Тапинас недавно сообщил, что получил от мэра Лаздийского района Аусмы Мишкинене документы о том, как члены горсовета и она сама тратили деньги на канцелярские расходы. Во вторник мэр Лаздияй сама в фейсбуке сообщила Тапинасу, что заливала горючее, пользуясь 43 разными картами. Мэр сообщила, что вернет в бюджет 4500 евро.
Мэр Лаздийского района сама призналась Тапинасу: у нее на счету – 43 банковские карты
© Andrius Užkalnis

Общественный деятель Тапинас объявил акцию "Делаем прозрачнее 2023" и продолжает обнародовать данные о том, как члены горсоветов тратят деньги на канцелярские расходы.

Он рассказал, что мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене, представитель демократического союза "Во имя Литвы" прислала ему документы, в которых не было необходимых данных – последних номеров банковских карт и фамилий работников заправок.

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"Это неудивительно, если иметь в виду, что есть случаи, когда сама мэр заливала топливо по 4 раза в день. Я выслал в Лаздияй запрос, попросил прислать все необходимые данные", – писал 12 июня Тапинас.

13 июня Мишкинене ответила Тапинасу в фейсбуке. Она сказала, что муниципалитет реагирует на все запросы, но предоставленные в мае данные были обезличены по просьбе обращавшихся, поскольку их планировали предать огласке, а в начале июня попросили уже полные данные.

"Мы предоставляем такие данные, какие просят – и обезличенные и нет, следуем закону", – сказала Мишкинене, прибавив, что предоставила необходимые данные за 2019-2022 гг.

По ее словам, члены горсовета Лаздийского района в 2019–2023 гг. получили самые небольшие компенсации: с 15 04 2019 по 02 04 2021 г – до 150 евро; с 03 04 2021 до 18 04 2023 гг – 0,5 минимальной зарплаты (~320 евро).

Мишкинене рассказала о своих расходах:

1. Я просила компенсировать только расходы на горючее. За 4 года 10 783,23 евро – в среднем 242 евро в месяц.

2. Я писала, сколько км проехала в 2019–2023 гг. и какими автомобилями управляла. У меня небольшая семья - 1 и моя 8-летняя дочь, других водителей, кроме меня, нет.

3. Горючее заливала только в Литве, в основном в Сейрияй и Лаздияй.

4. Платила наличкой или картой. "Все ли хорошо в моем отчете? Нет, нехорошо. За это время оплата производилась 43 разными картами.

"Все предоставленные расходы могли быть компенсированы и не превышают установленную норму. Есть ли ошибки в отчете и в самой системе? Да. Чтобы избежать неверных интерпретаций и их оценок, всю сумму расходов из отчета, оплаченную картами я до конца года верну в бюджет муниципалитета. Это 4418,48 евро", – писала мэр.

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