Мэр Лаздийского района ради мачта по баскетболу просила учителей корректировать расписание

"Наступил день, когда наш распорядок дня (или) расписание уроков должны вместить время для баскетбола. На данном этапе для нас важен матч четвертьфинала чемпионата мира ЛИТВА - СЕРБИЯ, который состоится сегодня в 11:45 ч. Призываю руководителей образовательных учреждений муниципалитета и учителей сделать на этой неделе такое расписание, чтобы дети могли в актовых залах и других удобных местах смотреть баскетбол.