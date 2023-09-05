05 сентября 2023 г. 13:54

Мэр Лаздийского района ради мачта по баскетболу просила учителей корректировать расписание

 
ru.DELFI.lt
Ausma Miškinienė
Ausma Miškinienė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене сообщила, что из-за матча Литвы-Сербии на чемпионате по баскетболу, во вторник должен измениться график работы людей. Политик призвала учителей составить такое расписание, чтобы дети могли смотреть баскетбол.

"Наступил день, когда наш распорядок дня (или) расписание уроков должны вместить время для баскетбола. На данном этапе для нас важен матч четвертьфинала чемпионата мира ЛИТВА - СЕРБИЯ, который состоится сегодня в 11:45 ч. Призываю руководителей образовательных учреждений муниципалитета и учителей сделать на этой неделе такое расписание, чтобы дети могли в актовых залах и других удобных местах смотреть баскетбол.

Призываю уделить этому внимание и глав бюджетных и общественных учреждений, находящихся в ведении муниципалитета. Сегодня обеденный перерыв должен начаться намного раньше и длиться дольше. Ну, а вместо тихого "приятного аппетита", должно раздаваться громкое скандирование "ЛИТВА, ЛИТВА, ЛИТВА", – писала мэр в социальной сети.

Литовская сборная, лидировавшая на ЧМ, была остановлена сборной Сербии, проиграв ей со счетом 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14), она не вышла в полуфинал и не получила путевку на олимпиаду.

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