"Те, кто проживает в "черном" муниципалитете, например, клайпедчане, и работают на территории нашего муниципалитета – должны работать удаленно, чтобы не привозить сюда вирус", – такое предложение поступило на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэр Кретинги был поражен.

"В то время, когда в нашем обществе произошел раскол, есть две группы – одни хотят привиться, а другие - нет, и тут еще мы вносим такой хаос, который заставляет нас бояться друг друга, ненавидеть или испытывать страх. Если сейчас Клайпеда в "черной" зоне", – сказал LNK мэр района Антанас Калнюс.

В Кретинге это предложение тоже вызвало хаос.

"Если мы говорим о строителях и т.д., как они могут работать удаленно? Это невозможно", – сказал житель Кретинги.

"Ведь и мы сами ездим в этот "черный" район, если надо, например, к врачу в Клайпеду. Едем, несмотря на то, что там "черная" зона", – сказала женщина из Кретинги.

"Какие-то ограничения должны быть, чтобы было меньше очагов", – сказал другой житель.

Позицию кретингцев оценил и мэр Клайпеды.

"Я бы сказал, получается принцип "государства в государстве" или княжества, которое регулирует определенные отношения между отдельными муниципалитетами с помощью таких решений", – сказал Витаутас Грубляускас.

Клайпеда не намерена дискриминировать кретингцев, которые у них работают или лечатся.

"Я знаком с несколькими клайпедчанами, работающими в Кретинге, в некоторых учреждениях, но я знаю намного больше жителей Кретинги, работающих в Клайпеде, приезжающих сюда каждый день. Не они ли этот физический фактор? Их тоже будут проверять у границы, проверять из зоны какого цвета они вернулись?", – рассуждал Грубляускас.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости в Клайпеде, все же никакие заставы на границе Кретингского района не появятся.

"Это не касается рядовых жителей. Речь шла лишь о работниках администрации и подчиненных нам ведомств, это коммунальное хозяйство, Kretingos vandenys, рынок и теплосети. Мы не говорили ни об образовании, ни о медучреждениях. Речь шла лишь об администрации, о тех людях, которые предоставляют административные услуги", – пояснил глава администрации мэрии Кретингского района Эгидиюс Висконтас.

По его словам, что первым примером будет администрация мэрии Кретингского района. Работники из "черных" зон должны работать из дома. Сколько в аппарате таких работников - пока выясняют. Эти ограничения распространяются лишь на тех, у кого нет "паспорта возможностей".