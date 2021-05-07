Мэр Клайпеды: процесс вакцинации застопорился

Грубляускас сказал, что в пятницу проблемы вакцинации будут обсуждать с премьер-министром Ингридой Шимоните (она с визитом посетит портовый город).

Мэр также упомянул, что нежеланную вакцину AstraZeneca город планирует передать военным.

В Клайпеде все еще прививают людей в группе 65 лет и старше, а также людей из группы риска.

По словам мэра, они не могут открыть другие возрастные группы, поскольку в первой группе привилось слишком мало людей.

"Почему, что позволено Юпитеру, не позволено быку, в одной части Литвы это разрешено, а в другой - нет. Никому не позволено, но не все обращают внимание", – сказал он.

По его словам, если не соблюдать рекомендации, все вакцины разойдутся без проблем.

Грубляускас сказал, что постепенный переход к массовой вакцинации должны были осуществить месяц назад, а сейчас муниципалитеты находятся в неравной ситуации.

Он заверил, что на встрече с министром здравоохранения Арунасом Дулькисом говорили о том, что муниципалитетам, которые ушли вперед, сейчас придется ждать, когда подтянутся другие.

По данным Департамента статистики Литвы, из 69 000 доз вакцины, у Клайпеды осталось еще около 9000. Из этих 9000, по словам мэра, 2600 передали Клайпедской университетской больнице. "еще 2500 - это Astrazenecа, которую не берут. Мы, скорее всего, передадим эти дозы армии", – сказал мэр.

По его словам, в Клайпеде есть и около 1000 доз непопулярной вакцины Jonson & Jonson, которую понемногу разбирают. Оставшиеся 3000 - переданы центрам вакцинации и до понедельника их используют.