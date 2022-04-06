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Будет решаться вопрос переноса мемориала советским воинам в Клайпеде, сказал глава города Витаутас Грубляускас. Однако он подчеркнул, что этот процесс займет немало времени.
Pergalės diena Klaipėdoje
Pergalės diena Klaipėdoje
© M. Milinio nuotr.

"Наверное, нет сомнений в том, что пойдем этим путем. (...) Ушел из Клайпеды Ленин – и не только он, убрали пушку. Наверное, настало время и другим советским символам уйти из Клайпеды, как и со всей территории Литвы", – сказал 6 апреля мэр города.

Он подчеркнул, что первые шаги должны сделать ответственные ведомства, они должны убрать эти объекты из списка охраняемых.

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"Я инициирую эту политическую дискуссию в Клайпеде, кто, как и что думает об этом", – сказал Грубляускас.

Мэр акцентировал, что монумент установлен в память о месте захоронения 700 человек, нельзя не учитывать этот эмоциональный аспект.

"Все эти вопросы должны решать ответственно, но нельзя затягивать с их решением, нужно также проявить решительность", – продолжил он.

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