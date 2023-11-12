Мэр Клайпедского района: ситуация понемногу стабилизируется

"Можно вздохнуть свободнее. Ситуация в Клайпедском районе понемногу стабилизируется. Ночью уровень воды в Минии стал снижаться. Например, около шлюза Ланкупяй, где вчера уровень воды превысил стихийный показатель и приближался к катастрофическому, за ночь он снизился на 10 см и продолжает опускаться", – писал в воскресенье утром на Facebook Маркаускас.

"Насыпь в Прекуле тоже устояла перед наводнением. Спасибо всем, кто помогал, укладывая глину и мешки с песком, блоки", – прибавил он.

Мэр подтвердил, что ночью, когда вода разрушала насыпь, вмешались представители служб, поэтому с ситуацией справились, жители не пострадали. Несмотря на то, что наводнение идет на спад, все еще неясно, какой ущерб понес район.

"Стихия еще не ушла, затоплены огромные территории, только после того как вода уйдет, мы увидим реальный масштаб", – писал Маркаускас.

Мэр также отметил, что дорога в Шилуте все еще затоплена, та же ситуация и в Страгнай, поэтому жителям рекомендуется ездить в объезд.