"Если не украли, то возвращать не нужно. Лучше бы пожертвовали эти деньги на благотворительность или просто на Церковь. В последние годы Каунас выделяет действительно немало денежных средств на освещение и ремонт храмов в городе", — говорит В. Матийошайтис, которого цитирует портал LRT.

"(Денежные средства – ELTA) были выплачены членам совета согласно порядку, принятому еще при мэре Купчинскасе, в ​​2011 году. Он аналогично действует даже в Европарламенте", – также подчеркивает мэр.

Согласно обнародованным отчетам об использовании денежных средств, выделенных на деятельность членов совета за период с 2019 по 2023 гг., мэр Каунаса В. Матийошайтис за последний срок своего пребывания на посту потратил максимальную сумму – более 43 тыс. евро. Из этих средств транспортные расходы мэра Каунаса составили более 30 тыс. евро.

ELTA напоминает, что после начатого общественником Андрюсом Тапинасом расследования использования муниципальных средств в самоуправлениях Литвы, Служба специальных расследований (ССР) начала досудебные расследования в Нерингском, Мажейкяйском, Шилутском, Пагегяйском и Шяуляйском самоуправлениях.