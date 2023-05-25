"Если не украли, то возвращать не нужно. Лучше бы пожертвовали эти деньги на благотворительность или просто на Церковь. В последние годы Каунас выделяет действительно немало денежных средств на освещение и ремонт храмов в городе", — говорит В. Матийошайтис, которого цитирует портал LRT.
"(Денежные средства – ELTA) были выплачены членам совета согласно порядку, принятому еще при мэре Купчинскасе, в 2011 году. Он аналогично действует даже в Европарламенте", – также подчеркивает мэр.
Согласно обнародованным отчетам об использовании денежных средств, выделенных на деятельность членов совета за период с 2019 по 2023 гг., мэр Каунаса В. Матийошайтис за последний срок своего пребывания на посту потратил максимальную сумму – более 43 тыс. евро. Из этих средств транспортные расходы мэра Каунаса составили более 30 тыс. евро.
ELTA напоминает, что после начатого общественником Андрюсом Тапинасом расследования использования муниципальных средств в самоуправлениях Литвы, Служба специальных расследований (ССР) начала досудебные расследования в Нерингском, Мажейкяйском, Шилутском, Пагегяйском и Шяуляйском самоуправлениях.
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