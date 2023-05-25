aA
В ответ на решение некоторых консерваторов вернуть часть денежных средств, выделенных на деятельность члена совета, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис заявляет, что если эти деньги не были украдены, то нет необходимости возвращать их самоуправлению, сообщает портал LRT.
Visvaldas Matijošaitis
Visvaldas Matijošaitis
© ELTA / Dainius Labutis

"Если не украли, то возвращать не нужно. Лучше бы пожертвовали эти деньги на благотворительность или просто на Церковь. В последние годы Каунас выделяет действительно немало денежных средств на освещение и ремонт храмов в городе", — говорит В. Матийошайтис, которого цитирует портал LRT.

"(Денежные средства – ELTA) были выплачены членам совета согласно порядку, принятому еще при мэре Купчинскасе, в ​​2011 году. Он аналогично действует даже в Европарламенте", – также подчеркивает мэр.

Статьи по теме:
Член Каунасского горсовета вернул в муниципальный бюджет 21 000 евро
За срок полномочий мэр Каунаса и его вице-меры растратили по 43 тыс евро муниципальных денег каждый

Согласно обнародованным отчетам об использовании денежных средств, выделенных на деятельность членов совета за период с 2019 по 2023 гг., мэр Каунаса В. Матийошайтис за последний срок своего пребывания на посту потратил максимальную сумму – более 43 тыс. евро. Из этих средств транспортные расходы мэра Каунаса составили более 30 тыс. евро.

ELTA напоминает, что после начатого общественником Андрюсом Тапинасом расследования использования муниципальных средств в самоуправлениях Литвы, Служба специальных расследований (ССР) начала досудебные расследования в Нерингском, Мажейкяйском, Шилутском, Пагегяйском и Шяуляйском самоуправлениях.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Kristina Zitikytė

"Содра": средние доходы "на руки" в Литве 1192 евро, стало больше людей с большими зарплатами

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы...

Эфир Delfi - Михаил Подоляк: контрнаступление ВСУ, Бахмут, Белгородская область, карта мира

Начиная с этой недели, каждый четверг на связи со...

Скандал в Литовской католической церкви: исповедь после сексуальных отношений со священником

В Вильнюсской епархии умолчали о скандале, навлекшем...

Ценовой войны в Литве пока нет: торговцы объявляют акции

Торговые сети в Литве постоянно объявляют акции и...

Срочно ищут работников на время саммита НАТО в Вильнюсе

Пока одни советуют на время саммита уезжать из...