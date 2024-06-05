2024.06.05 14:56

Мэр Каунаса инициирует установку памятника Бразаускасу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Išėjusį iš Prokuratūros Premjerą Algirdą Brazauską "užpuolė" žurnalistai. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.
Išėjusį iš Prokuratūros Premjerą Algirdą Brazauską "užpuolė" žurnalistai. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.
ФОТО: V.L. I.K | ELTA

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис инициирует установку памятника первому президенту Литвы после восстановления независимости Альгирдасу-Миколасу Бразаускасу, об этом 5 июня информировал муниципалитет города.

„В следующем году исполняется 15 лет с момента смерти Бразаускаса, но до сих пор память о нем не увековечена. Попробуем сделать это в Каунасе“, – цитируют слова Матийошайтиса.

Это предложение мэра каунасский горсовет обсудит на следующей неделе.

В пресс-релизе муниципалитета сказано, что одно из профессиональных достижений президента – работа над строительством Каунасской ГЭС, которая в 2014 г. была названа именем Бразаускаса.

Сообщается, что Бразаускас своими политическими решениями способствовал строительству моста им. М.-К.Чурлёниса и арены „Жальгирис“. Он также поддержал инициативу проведения в Литве в 2011 г. чемпионата Европы по баскетболу. Благодаря его поддержке арены были построены в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй.

Подписант Акта о независимости Литвы от 11 марта Бразаускас в 1992–1993 гг занимал должность спикера парламента, в 1993–1998 гг - президента, а в 2001–2006 гг – премьер-министра.

Бразаускас скончался 26 июня 2010 г.

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