"Знаете, говорят много, дискутируют и политики, и эпидемиологи, и эксперты, нередко их мнение важнее позиции политиков, обладающих мандатом, пока говорят, что с середины марта могут разрешить движение, говорят в первую очередь о тех местах, муниципалитетах, где ситуация самая хорошая, о них думают в первую очередь, больше всего таких муниципалитетов на северо-западе. Похоже к концу марта будет открыта и вся Литва, но близится Пасха – неясно, будет ли это открытие временным", – сказал Синкявичюс.

На вопрос, почему масштабы тестирования неодинаковые в разных муниципалитетах, он напомнил, что тестирование - дело добровольное.

"Знаете, это связано с правами человека и его пониманием ситуации. Могу представить много примеров. Наверное, все граждане знают, что вакцинация - дело добровольное, как и тестирование – это право человека, ему не может указывать руководство. Людей надо убеждать, уговаривать. Надо много просить, прилагать усилия, это необходимый процесс. Иногда, если используют жесткую риторику, поступают жалобы в профсоюзы на давление. Это показывает, что люди, получая выбор, решают ничего не делать", – замерил Синкявичюс.

На вопрос, актуальна ли проблема вакцинации в Йонавском районе, он заверил, что сколько людей, столько и мнений.

"У меня есть хорошая весть. Наши специалисты и представители муниципалитета уверяют, что процент желающих прививаться пенсионеров выше, чем процент прививающихся учителей. Это хороший показатель. Проблема в том, что общество дискредитирует вакцину Astrazeneca, большинство не хочет ею прививаться, ждут другую вакцину. В обществе Astrazeneca оценивают очень плохо, как ненадежную, поэтому ее использование осложнено", - заметил мэр.