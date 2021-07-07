"Видимо, хотят устроить места для карантина нелегалов, временные убежища, но мы общались с приграничными муниципалитетами и знаем ситуацию: поселяют мигрантов в бывших помещениях образовательных учреждений, у здания стоит один полицейский экипаж, в нем два полицейских. В здании размещают 50-100 нелегалов, если они решат продолжить свой путь, выберутся через окна (решеток там нет) и бросятся врассыпную, то поймать их будет непросто", – сказал в интервью LRT Синкявичюс.

Он предлагает два пути. Или разместить мигрантов на одной территории или очень небольшими группами распределить по разным муниципалитетам. Однако последнюю стратегию он считает неподходящей.

"Я думаю, что это было бы неправильно, не стоит применять такую стратегию", – сказал президент ЛАМ.

По его словам, несмотря на то, что правительство обещало муниципалитетам погасить расходы на проживание и питание мигрантов, у муниципалитетов нет гарантий, что через 10 дней мигрантов переведут в другое место.

"Все несмело, но спрашивают, что будет, если через 10 дней мигрантов не увезут. Недоверие вызывают новые группы нелегалов, которые задерживают каждый день, значит масштаб проблемы растет, не все верят в чудо, что через 10 дней что-то изменится и мигрантов заберут", – сказал Синкявичюс, заметив, что муниципалитетам также нужно время на подготовку помещений.

"Представьте себе, что муниципалитет X сегодня заявляет, что в деревне X есть закрытое помещение, которое подходит для размещения мигрантов - бывшая школа. Но ведь в школах дети не спали, это не гостиница, кроватей там нет. Естественно надо купить кровати, привезти их. Потом - установка биотуалетов, если не работают инженерные сети. Потом надо решить вопрос с питанием. Что делать? открывать бывшую столовую или обращаться к бизнесу? Надо учитывать национальный состав беженцев, многие - мусульмане, значит у них свои потребности в питании. Надо решать такие вопросы", – сказал президент ЛАМ.