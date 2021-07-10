По словам мэра, главы СОГГ признали, что пограничники задерживают не всех нелегальных мигрантов.

"Около 10% остаются незамеченными, потом их задерживают либо внутри страны, либо у границы с Польшей. Был случаи, когда наши фермеры, обрабатывая поля химией, распугали нелегалов, которые прятались среди посевов. Радует, что фермеры сообщают о таких случаях в полицию", – сказал Расикас.

Глава Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что в четверг в полицию сообщили, что в одну из деревень Игналинского района вызвали такси, чтобы отвезти людей в Каунас.

"Когда таксисты поняли, что их вызвали нелегалы, они позвонили в полицию, нелегалов передали полицейским, а потом пограничникам, которые увезли их в Пабраде", – сказал Матонис.

По его словам, задержали 10 человек: 7 мужчин, двух женщин и малолетнего ребенка.

Пока неясно, кто вызвал такси - сами нелегалы или третьи лица из Литвы.

Заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис сказал, что с немецкого номера заказали две машины в Игналинский район, указали координаты, откуда надо забрать людей.

По его словам, пока нет данных о том, что в Литве есть какая-то преступная группировка или отдельные лица, которые занимаются перевозкой нелегалов к польской границе.

"Однако мы задержали несколько человек, приехавших из Польши и Германии, которые по мобильной связи связались с находящимися в Литве нелегалами, хотели их забрать и увезти на Запад. Обычно это родственники нелегалов", – заметил он.

Матонис просит жителей не связываться с нелегалами и не организовывать их перевозку, поскольку за это грозит уголовная ответственность (лишение свободы на срок до 6 лет).

Мэры рассказывают, что нелегалы доставляют немало хлопот - у ряда нелегалов диагностируют COVID, зафиксированы случаи чесотки.

"Мы уже не говорим о том, сколько надо средств и усилий для уборки мусора на территории, где поселяют мигрантов, о том, сколько воды расходуем, сколько раз приходится чистить засоренную канализацию, в которую бросают и пластиковые бутылки и гигиенические средства", – сказала мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене.

"У некоторых мигрантов, размещенных у нас, обнаружили ковид. Их увезли в Абромишкес. Через несколько дней полиция задержала из у границы с Польшей. Это абсурд, таких больных система e-sveikatа включает в статистику нашего района, их как бы регистрируют при муниципалитете, хотя физически их у нас нет, их увезли, но в статистику они попадают", – сказал Расикас.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что в числе приезжих есть и беременные женщины и несовершеннолетние дети без родителей.

"Одну женщину увезли рожать, насколько мне известно, в Литве появился новый гражданин, рожденный женщиной, которая нелегально перешла границу", – сказал Пожела.

"Есть люди с переломами ног, есть с разными ранами. Есть беременные женщины. Есть с виду состоятельны со смартфонами нового поколения", – сказал мэр Игналины.

В социальной сети TikTok нелегалы уже размещают видео из палаточного городка в Пабраде.

В сюжете одного из беженцев за 8 июня виден роскошный автомобиль, на фоне которого мужчина сфотографировался.

Мачайтис сказал, что по действующим законам, люди, которые попросили об убежище, до получения решения могут выходить за территорию места проживания, пользоваться мобильными телефонами, им предоставляют доступ к интернету.