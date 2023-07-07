Мэр города: подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе завершена

Delfi напоминает, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
Мэр сказал, что Вильнюс готов к этому мероприятию.
"Город подготовлен. И в данном случае не потребовалась, как студентам, последняя ночь. Работы завершены, мы сегодня закончили все работы, связанные с инфраструктурой, улицы, пешеходные дорожки в порядке. Все остальные запланированные работы завершены", – заметил он.
По словам Бенкунскаса, в воскресенье начнется закрытие зоны Старого города.
"Установят заборы, посты. Со вчерашнего дня на территории Старого города устанавливают знаки, ограничивающие стоянку машин и парковку. Эти работы начались в конце недели", – сказал он.
Мэр города заметил, что там, где будут проходить мероприятия и будут проезжать делегации, ремонтировали дороги и пешеходные тротуары, привели в порядок другую инфраструктуру.
"Мы подсчитали, что на таких участках уложено 10 км асфальта. Всего за этот сезон заасфальтировали 23 км дорог, работы идут по плану. Мы видим, что план обновления 100 км асфальта в Вильнюсе за теплое время года реализуется четко", – заметил мэр.
Он призвал вешать флаги жителей всех районов, неважно, будут там делегации или нет.
"Наша цель - продемонстрировать поддержку нашим партнерам в этой жестокой войне и однозначно находимся на их стороне", – сказал Бенкунскас.
"Город мог потратить на подготовку 10 млн. евро. Конечно, tieвсе это оценивается неоднозначно: ведь после саммита НАТО проделанная работа никуда не исчезнет, обновленная инфраструктура будет служить горожанам, их потребностям.
Если бы не было саммита НАТО, мы бы все равно делали эту работу", – заверил он.