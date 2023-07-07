Мэр города: подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе завершена

Delfi напоминает, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Мэр сказал, что Вильнюс готов к этому мероприятию.

"Город подготовлен. И в данном случае не потребовалась, как студентам, последняя ночь. Работы завершены, мы сегодня закончили все работы, связанные с инфраструктурой, улицы, пешеходные дорожки в порядке. Все остальные запланированные работы завершены", – заметил он.

По словам Бенкунскаса, в воскресенье начнется закрытие зоны Старого города.

"Установят заборы, посты. Со вчерашнего дня на территории Старого города устанавливают знаки, ограничивающие стоянку машин и парковку. Эти работы начались в конце недели", – сказал он.

Мэр города заметил, что там, где будут проходить мероприятия и будут проезжать делегации, ремонтировали дороги и пешеходные тротуары, привели в порядок другую инфраструктуру.