Меняются тенденции потребления: еще перед войной жители начали экономить

Эксперты "Литовского бизнес-форума" представили новые тенденции потребления в Литве.

Наблюдаются 10 тенденций:

1. Серьезные перемены в жизни. Удаленная работа и связанные с ней изменения, например, гостиницы стали предоставлять номера для работы, а производители одежды - одежду для работы из дома.

2. Любовь к самому себе. Люди стали делать приятное себе, например, заказывать себе цветы.

3. Внимание к зеленой экономике. Шведская компания Klarna предложила жителям возможность измерять CO2 каждой вещи.

4. Популярность вещей из вторых рук, секонд-хэндов. Например, первый литовский "единорог" Vinted.

5. Расширение доставок. Если раньше можно было заказать на дом еду, то сейчас можно заказать электронику, продукты из магазинов.

6. Люди стали выращивать дома, в квартире небольшие зеленые оазисы. Частица природы в доме.

7. Метавселенная. Эта тенденция связана с технологиями - смешение реальной и виртуальной жизни.

8. Возможность стать экспертами по финансам благодаря специальным приложениям. Например, приложение в сфере инвестирования в Revolut.

9. Технологиями чаще стали пользоваться пожилые люди, они стали участниками соцсетей, пользователями банковских приложений в смартфонах.

10. После пандемии общество изменилось, не все в равной мере быстро возвращаются к прежней привычной жизни. Поэтому Starbucks предлагает варианты - кофе в кафе или покупка капсул, чтобы сделать кофе дома.

Глава NielsenIQ Baltics в странах Балтии Илона Лепп рассказала, что больше всего на потребление повлияли пандемия и инфляция. Долгое время лидировала пандемия, но потом ей на смену пришли высокие цены на коммунальные услуги.

"Беспокойство вызывает рост цен на коммунальные услуги, на продукты и на горючее", – сказала Лепп.

Еще перед войной в Украине снизился индекс оптимизма потребителей, он составил 82%. Снизилась оценка положения в стране, личные перспективы.

В числе TOP 5 проблем 46% указали здоровье, 42% – цены на коммунальные услуги, 37% - пандемию COVID-19, цены на продукты – 34%, цены на горючее – 26%.

Лепп заметила, что в этом году жители будут покупать меньше товаров не первой необходимости.

1/10 респондентов сказали, что у них нет "свободных" денег, а если и есть, то каждый третий сказал, что будет экономить.

"Мы тратим больше, потребляем меньше. Покупаем немного меньше товаров с большим сроком годности, но тратим на это на 11% больше. Используем на 7% меньше молочных продуктов, но тратим на 7% больше. Что это значит? Цены растут, мы вынуждены, хотим того или нет, потреблять немного меньше", – сказала Лепп.

"Мы научились считать. Вы видим, что люди стали покупать больше товаров в больших упаковках. Если в 2020 г. кофе в больших упаковках покупали 25%, то сейчас 43%", – заметила она.

По словам эксперта, если раньше потребители покупали заморские товары, то сейчас выбирают литовские.

По словам Лепп, до коронавируса 1/4 жителей работали из дома или гибридным способом, а во время пандемии таких было 40%.

Согласно прогнозам, 38% так и продолжат работать удаленно.