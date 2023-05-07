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С 6 мая в Вильнюсе изменились расценки на принудительную эвакуацию автомобилей с мест, где стоянка запрещена или запрещено останавливаться. Отныне эта "услуга" будет стоить 135 евро (стоила 100 евро). Эти расходы придется оплатить владельцам машин.
Меняются расценки на принудительную эвакуацию автомобилей
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Принудительно эвакуированные автомобили временно хранят на стоянке на Минском шоссе, 21. Информацию о процедуре возвращения авто предоставляют по номеру 19988.

Расценки изменились после того, как в результате конкурса был выбран новый поставщик услуги.

Если вы не нашли свой автомобиль и подозреваете, что его могли принудительно эвакуировать из-за нарушения ПДД, звоните по номеру 112. Специалисты проверят, был ли автомобиль эвакуирован и предоставят другую необходимую информацию.

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