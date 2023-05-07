Меняются расценки на принудительную эвакуацию автомобилей

Принудительно эвакуированные автомобили временно хранят на стоянке на Минском шоссе, 21. Информацию о процедуре возвращения авто предоставляют по номеру 19988.
Расценки изменились после того, как в результате конкурса был выбран новый поставщик услуги.
Если вы не нашли свой автомобиль и подозреваете, что его могли принудительно эвакуировать из-за нарушения ПДД, звоните по номеру 112. Специалисты проверят, был ли автомобиль эвакуирован и предоставят другую необходимую информацию.
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