Меняются расценки на принудительную эвакуацию автомобилей

Принудительно эвакуированные автомобили временно хранят на стоянке на Минском шоссе, 21. Информацию о процедуре возвращения авто предоставляют по номеру 19988.

Расценки изменились после того, как в результате конкурса был выбран новый поставщик услуги.

Если вы не нашли свой автомобиль и подозреваете, что его могли принудительно эвакуировать из-за нарушения ПДД, звоните по номеру 112. Специалисты проверят, был ли автомобиль эвакуирован и предоставят другую необходимую информацию.