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Департамент миграции информирует, меняется время работы центров регистрации беженцев из Украины в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Со 2 апреля они будут работать только по рабочим дням с 9 до 18 часов.
Меняется время работы некоторых центров регистрации беженцев из Украины
© Domantas Pipas

Алитусский, Каунасский и Вильнюсский центры будут работать семь дней в неделю с 9 до 18 ч.

С 4 апреля все центры миграции будут принимать желающих получить паспорта жителей Литвы в порядке живой очереди без предварительной записи.

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