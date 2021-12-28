Меняется срок действия европейского ковидного сертификата

Он напомнил, что надо знать - отныне у привитых по полной схеме, если не сделана бустерная доза, "паспорт возможностей" действует только 7 месяцев, или 210 дней. Кроме того, отныне требуется "паспорт возможностей: детям с 12 лет и двух месяцев.
"У привитых по полной схеме, если со дня вакцинации прошло 7 месяцев, "паспорт возможностей" начнет действовать в тот же день, когда они привьются бустерной дозой. На это потребуется несколько часов, информацию должны ввести в систему e-sveikatа", – сказал Щепонавичюс.
На вопрос, как обстоят дела с европейским ковидным сертификатом, срок годности которого начнут регулировать только с февраля, представитель Минздрава сказал: "Что касается европейского ковидного сертификата, то действует то же правило. С 28 декабря действует новое приложение, оно устроено так, что определяет и действие этого сертификата. Срок его годности - те же 7 месяцев. Если этот срок истек, приложение это покажет".
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