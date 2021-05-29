Меняется список пораженных стран, не всем приезжим придется изолироваться в Литве

С 1 июля экзамены на аттестат зрелости могут сдавать находящиеся в изоляции путешественники или лиц, у которых был контакт с больными.

Кроме того, в порядке исключений по тестированию и изоляции указано, кто пользуется иммунитетом и привилегиями в рамках Венской конвенции по дипотношениям от 1961 г., Венской конвенции от 1963 г. по предоставлению консульских услуг, а также в рамках международных соглашений Литвы с НАТО (это касается членов семей военных НАТО). Это супруги или партнеры, дети или дети супруга/партнера, родители (приемные родители), опекуны. Те же исключения касаются и других родственников лиц из этой группы.

Минздрав напоминает, что им не требуется изолироваться, но надо сдавать тест на COVID-19.