Меняется порядок в Regitra: обслужит больше клиентов, предоставит больше мест для сдающих экзамены

Regitra делает это, чтобы эффективнее управлять очередями и предоставить клиента возможность быстрее получить желаемые услуги. Для этого отделения будут работать дольше.

В понедельник будет работать часть отделений, предоставляющих услуги предварительной регистрации и практических экзаменов на категории A и B.

В понедельник услуги регистрации дополнительно будут предоставлять отделения в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляе, Алитусе, Паневежисе, Дайнавос в Каунасе и в Мариямполе. Regitra обращает внимание на то, что по понедельникам в этих отделениях услуги будут предоставлять клиентам, которые заранее зарегистрировали свой визит.

По данным Regitrа, во всей Литве появится больше мест для сдающих экзамен. В июне появится 148 мест для категории A и 112 - для B. В июле для получения категории А предоставят 290 мест.

"Мы постоянно следим за ситуацией и предпринимаем меры, которые дадут возможность быстрее обслуживать клиентов - как будущих водителей, так и в сфере регистрации транспорта. Поэтому часть отделений будет предоставлять услуги не в свое рабочее время, например, будет работать по понедельникам. Кроме того, мы увеличиваем человеческие ресурсы. Сейчас ищем новых экзаменаторов в Вильнюсе и Мариямполе. Мы постоянно следим за ситуацией, поэтому число работников может быть увеличено и в других городах", – сказал гендиректор Regitrа Вайдас Доминаускас.