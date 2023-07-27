Меняется порядок регулирования движения на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Жеминос

На зеленый свет сначала будет разрешено движение с ул. Жеминос во всех направлениях, а машины с другой второстепенной ул. Ю.Балтрушайтиса будут стоять, так как там будет гореть красный. После будет разрешено движение со второй второстепенной улицы.

"Это значит, что поворот налево будет безопасным, потоки второстепенных улиц разделены", – отмечает муниципалитет.

До сих пор был безопасный поворот с ул. Жеминос направо, на проспект Лайсвес, сейчас он будет безопасным отчасти. Дополнительная секция поворота направо остается и дает возможность безопасно повернуть направо, но при повороте направо на зеленый свет без стрелки в секции, надо пропускать пешеходов.

"Пешеходный переход через проспект Лайсвес управляется по принципу "зеленой волны". Светофоры для пешеходов на проспекте Лайсвес управляются отдельно, но время ожидания на островках безопасности непродолжительное", – сообщает муниципалитет.