Меняется порядок прохождения техосмотра: потребуется меньше документов, в машине нельзя оставлять некоторые вещи

"Техосмотр в плане прозрачности до сих пор вызывает немало вопросов как у нас, так и у получателей услуги, поэтому мы совершенствуем порядок, принимая во внимание разные предложения, чтобы оставалось как можно меньше места для коррупции, чтобы порядок был более ясным и простым. Этот процесс должен функционировать гармонично и эффективно – надо отказаться от пережитков прошлого и избегать бюрократии, которая отнимает время", – сказал вице-министр Юлюс Скачкаускас.

Предлагают внести несколько существенных изменений. Одно из них – пакет средств по превенции коррупции. По новым правилам, в машине, которая проходит техосмотр, нельзя оставлять деньги и другие вещи, не связанные с использованием транспортного средства, которые могут расценить как попытку подкупа контролера. Согласно новым правилам, контролер должен предупредить водителя и том, что нельзя оставлять в машине такие вещи, а если они будут в машине или если водитель откажется их забрать, то такому клиенту не будут предоставлять услугу и об этом случае сообщает главе компании, предоставляющей услуги техосмотра.

Кроме того, предлагается на практике использовать цифровые возможности, чтобы водителю не требовалось предъявлять водительские права или документы на регистрацию авто, если человек предъявляет действующий документ, удостоверяющий личность, а автомобиль зарегистрирован в Литве.

Также в документ вошли требования регламента Еврокомиссии - с 20 мая 2023 г. будут проводить сбор данных о потреблении топлива и энергии новых легковых автомобилей и легковых коммерческих автомобилей.

В соответствии с регламентом, владелец может отказаться от предоставления таких данных, если он не хочет это делать – об этом он должен предупредить заранее в письменной форме, до прохождения техосмотра.

Установки приказа, связанные с превенцией коррупции и расширения использования цифровых возможностей, вступают в силу с 1 июня 2022 года. Остальные требования вступят в силу позже.