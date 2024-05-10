2024.05.10 10:00

Меняется порядок движения под Тракайским виадуком

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Saulius Žiūra

Акционерное общество Via Lietuva информирует, что в ближайшее время из-за работ по капитальному ремонту виадука на этом участке изменится порядок движения. Планируется завершить ремонт на дороге из Вильнюса в Тракай до конца текущего года, пишет портал madeinvilnius.lt.

В ближайшее время движение под Тракайским виадуком будет ограничено, машины направят в объезд. Движение в объезд будет проходить по одной полосе в каждую сторону. Потоки, движущиеся в разных направлениях, в целях безопасности разделят бортиками.

Об изменениях водителей информируют информационными знаками, можно найти информацию на сайте Via Lietuva www.eismoinfo.lt. Водителям, которые едут в Тракай или из Тракай в Вильнюс, рекомендуется пользоваться другими маршрутами, например, по магистральной дороге Вильнюс–Каунас–Клайпеда и потом через Григишкес или до поворота на Рикантай, можно ехать и по старой дороге в сторону Лендвариса с Вильнюсской южной объездной дороги.

Во время капитального ремонта виадука разберут старые конструкции (перекрытия и опоры), заменят несущие конструкции новыми, установят новые перила и ограждения, оборудуют пространство рядом с виадуком и проведут другие важные работы.

Напомним, что в апреле этого года завершили корректировку проекта, сделали дополнительные закупки, поэтому Via Lietuva подписала договор с ЗАО Tilsta на сумму – 1,2 млн. евро с НДС.

Ремонт виадука начинали год назад, однако во время работ выяснилось, что состояние виадука плохое, он нуждается в капитальном ремонте.

Схему объезда можно найти здесь.

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