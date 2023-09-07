"Меня растили патриотом Вильнюса". 3 языка, 4 колена и 700 шагов по Крестному пути с Томасом Стасюкявичюсом

"Это не просто конференция, это массовое явление. И оно меня манит. Когда я хотел быть священником, я думал, что буду стоять у трибуны, читать Библию, потом мы будем это анализировать и вместе становиться умнее. И если подумать, то я сейчас занимаюсь именно этим. Спикеры читают с трибуны и просвещают народ".

Как считает Томас, его нынешняя сфера деятельности — инновации, технологии, работа с авторитетными спикерами — не столь далека от его юношеской мечты, как это может показаться на первый взгляд.

"Я выбрал это место не случайно. Здесь я вырос, здесь живут неподалеку мои родители. Тут же идет крестный путь — самое зеленое и расслабляющее место Вильнюса. Он отражает и путь в Иерусалиме, чтобы люди, не имеющие возможности посетить Святую землю, могли бы пройти этот путь в Вильнюсе. Когда я хотел стать священником, много ходил тут и вдохновлялся этим местом. Но потом планы изменились, я встретил свою будущую жену. Становление священником ушло на второй и третий план, а потом и забыл", — рассказывает Томас.

Наши следующие 700 шагов мы проходим вдали от модных центровых мест, кафе и оживленных бульваров. Выбор нашего гостя — крестный путь, стартовая точка — от Елеонской горы в Веркяй. Шагаем.

Сам Томас акцентирует внимание, что в первую очередь он вильнюсец, и уже потом — гражданин Литвы. Это приоритеты и самовосприятие, взращённые еще в детстве.

"Моя прабабушка была старовером, родилась в Киеве. Но хоть она родилась в Киеве, ее родители были из Вильнюса. И родня возращалась в Вильнюс всегда. В семье разные люди: были староверы, но в основном католики, по папиной стороне большинство поляки.

У нас очень многокультурная семья. Это не исключительность, это больше склад ума — что ты можешь говорить на разных языках. Мы молимся на польском, хотя уже толком мы не говорим на польском больше. Но самый старший читает молитву по-польски. И когда бубшка умерла, мы все же решили — так как все умеем молиться по-польски, можем молиться на польском. Хотя в нашей родне это больше "тутейший" (местный) польский.