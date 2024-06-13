"Меньше страха, меньше стресса": в Каунасе лечат животных по концепции Fear Free

В Каунасе открылась первая в Литве больница для животных, оборудованная в соответствии с международными стандартами "визиты без страха" (анг. fear free). Здесь четвероногих животных будут лечить под успокаивающую музыку, запахи и цвета, у кошек и собак есть отдельные смотровые кабинеты, а для собак, особенно чувствительных к окружающей среде, предусмотрен отдельный вход в больницу, об этом пишет портал новостей города Каунаса kaunas.kasvyksta.lt inf.