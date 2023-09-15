Медсестра показала свою зарплату: столько получает человек, которому доверяют жизни людей

"Мне одежда обошлась дороже, чем полученная зарплата: 90 евро стоит пижама, а их нужно две, на случай, если придется сменить (это уже 180 евро). Плюс обувь – я покупала самую дешевую - Crocs за 50 евро. Халат стоит 40 евро. Для ночной смены теплая одежда – 60 евро. После вычета всех расходов, от первой зарплаты мне осталось 50 евро, наверное, на порошок для стирки", – иронизировала медсестра.

На вопрос, дали ли ей одежду на другой работе, она сказала, что и там были отговорки - "нет подходящего размера, все равно никто ее не носит". "Обувь выдали в августе 2023 года, хотя работаю с мая 2022 г. Об одежде говорят, что когда-то выдадут, но все осталось на уроне разговоров. Все еще ношу свое, хотя финансовые отчеты показывают - на одежду персонала деньги выделяют. Не выясняю, все купила, в Каунасе зарплата немного выше, чем в Йонаве", - сказала женщина.