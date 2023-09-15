Медсестра показала свою зарплату: столько получает человек, которому доверяют жизни людей

В Литве не смолкают разговоры о низких зарплатах медсестер и их помощников. Кроме того, поднимается вопрос нехватки специалистов в это сфере. Особенно сложно привлечь специалистов в регионы.
Минздрав Литвы сообщает об улучшении условий работы медсестер и росте зарплат, однако редакция Delfi получила письмо медсестры Александры, в котором женщина знакомит с реальным положением дел.
Женщина сказала, что ей надоел "мыльный пузырь", который раздуло министерство, рассказывая об улучшении условий труда и зарплатах.
"Оптимизация нагрузки, самостоятельность, планирование работы и зарплаты врачей – чего мы только не слышали за это время. Все это красивые слова, которые ничего не значат", – сказала Александра и показала свою зарплату.
"Давайте раскроем карты. В августе я устроилась на полставки медсестрой в Йонавскую больницу. Сегодня получила информацию о моей первой зарплате. Моя зарплата – 385,05 евро "на руки" это за полставки, конечно. Но если бы я работала весь день: получается 770,10 евро. И это с надбавкой за ночное дежурство", – рассказала Delfi Александра.
"Что может сказать Минздрав, который во все горло кричит о повышении зарплат врачей, а медсестра, которой доверены жизни людей, не получает и 800 евро? При этом на медсестер перебрасывают дополнительные обязанности, а где повышение зарплат, куда пропало конституционное право на достойную зарплату? Минздрав надеется создать нормальную систему здравоохранения, найти необходимый персонал.
Сожалею, его ждет провал, поскольку в Lidl или Maximа работники получают больше, чем медсестры. При этом медсестра должна быстро выполнять свою работу, ее нагрузка ненормирована – сколько привезут пациентов, столько должен обслужить, неважно – 10 или 80, всем нужна помощь, и нельзя допустить ошибку, иначе затаскают по судам, лишат лицензии и еще в тюрьму посадят. Такая вот реальность за 800 евро", – сказала Александра, которая не скрывает, что после такой зарплаты решила уйти с работы в больнице.
Женщина рассказала, что ей на свои деньги пришлось покупать необходимую для работы обувь и одежду, несмотря на то, что по закону ее должны выдавать бесплатно.
"Мне одежда обошлась дороже, чем полученная зарплата: 90 евро стоит пижама, а их нужно две, на случай, если придется сменить (это уже 180 евро). Плюс обувь – я покупала самую дешевую - Crocs за 50 евро. Халат стоит 40 евро. Для ночной смены теплая одежда – 60 евро. После вычета всех расходов, от первой зарплаты мне осталось 50 евро, наверное, на порошок для стирки", – иронизировала медсестра.
На вопрос, дали ли ей одежду на другой работе, она сказала, что и там были отговорки - "нет подходящего размера, все равно никто ее не носит". "Обувь выдали в августе 2023 года, хотя работаю с мая 2022 г. Об одежде говорят, что когда-то выдадут, но все осталось на уроне разговоров. Все еще ношу свое, хотя финансовые отчеты показывают - на одежду персонала деньги выделяют. Не выясняю, все купила, в Каунасе зарплата немного выше, чем в Йонаве", - сказала женщина.
Директор Йонавской больницы Гедиминас Раманаускас сказал Delfi, что это на самом деле актуальный вопрос - на работниках медицины лежит большая ответственность, за зарплаты у них невысокие.
Он заверил, что халаты и обувь закупают, но поскольку средств не хватает, бывают периоды, когда этих вещей не хватает. Раманаускас не скрывал, что врачей и медсестер в больнице тоже не хватает.
Президент Литовской организации медсестер Аушра Володкайте пришла в ужас, узнав, какую зарплату медсестра получила в Йонаве. "Это катастрофа, если человеку платят такую зарплату. Я и представить не могу, что есть такие зарплаты. Такого еще не слышала. Знаю, что жалуются на небольшие зарплаты, но такой истории еще не слышала", - сказала она.
По словам Володкайте, чтобы привлечь больше работников в эту сферу, нужно решать вопрос зарплаты.
Представитель Минздрава Юлиянас Галишаускас на вопрос о зарплатах прислал Delfi следующий ответ: "Средние зарплаты медсестер в государственных учреждениях в I полугодии 2023 года за ставку составляли 2055 евро "на бумаге". За год они увеличились на 15%.
Обращаем внимание на то, что средняя зарплата по Литве в первом квартале 2023 года была 1959,9 евро, а у медсестер средняя - 2055 евро, зарплаты медсестер на 5% больше, чем средняя по стране.
Размер зарплат устанавливает каждое учреждение отдельно, руководствуясь принципом справедливости, установками о выплате зарплат, порядком начисления зарплат в учреждении и т.д.".
Галишанскас напомнил, что, по закону, необходимую униформу работником должен выдавать работодатель.