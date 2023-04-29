Медики предупреждают: находиться рядом с этими растениями опасно для жизни — можно даже задохнуться

В настоящее время за помощью в Центр аллергологии обращаются как дети, так и взрослые. По словам сотрудников Антакальнисской клинической больницы, звонки начались уже месяц назад, и в день поступает около сотни таких звонков.

"В настоящее время у нас больше нет талонов для детей. Май полностью занят, начинаем регистрацию на июнь. Есть большая проблема", — говорит сотрудник Вильнюсской Антакальнисской клинической больницы.

"Весной, когда становится теплее, количество пыльцы увеличивается. Сейчас цветет береза, и в Литве очень много березовой пыльцы. Конечно, работа аллергологов активизируется, потому что таких больных становится все больше", — говорит заведующая отделением детской аллергологии Аушра Астраускайте. По словам врача, такие пациенты страдают от сильного чихания, рези в глазах и утомительного насморка, из-за чего человек может даже потерять обоняние. Наиболее опасны приступы астмы, во время которых человек задыхается после вдыхания пыльцы.

Мать мальчика, которого недавно доставили в больницу, делится подробностями ужасного случая. По ее словам, самочувствие ухудшилось после выходных, проведенных на природе: "Такое бывает каждую весну, наверное, больше всего повлияли березы", — говорит она.

"Заболеваемость среди детей выше, но взрослые тоже приходят. С каждым годом симптомы могут ухудшаться. Люди больше всего пугаются, когда у них опухают глаза или они начинают задыхаться", — объясняет врач А. Астраускайте.

Каждый должен уделять внимание как своему здоровью, так и здоровью своих детей. Чаще всего об аллергии сигнализируют, например, затрудненное дыхание, которое, если его не лечить, ухудшает состояние здоровья. Аллергологическое тестирование кожи проводится людям с подозрением на аллергию. Во время него на кожу наносится аллерген, который вступает в реакцию с подкожными антителами человека.

Раньше считалось, что аллергия — это приговор на всю жизнь. Теперь есть способы это предотвратить. Например - пройти иммунотерапии.

"Специфическая иммунотерапия длится от трех до пяти лет", — говорит заведующая отделением детской аллергологии А. Астраускайте. По ее словам, такая методика обычно применяется к человеку с пятилетнего возраста, но если используется медикаментозное лечение, ее можно начинать и раньше. Врач напоминает, что при подозрении на аллергию необходимо обратиться к семейному врачу, попросить направление к аллергологу, который ответит на все вопросы.