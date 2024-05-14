2024.05.14 17:22

Медицинским учреждениям не хватает запасов крови: национальный центр крови обращается к жителям

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В медучреждениях страны не хватает запасов крови всех групп, сообщает Национальный центр крови (НЦК) и призывает жителей не оставаться равнодушными и сдавать кровь.

По данным НЦК, больше всего ощущается недостаток I и II групп крови.

"Мы настоятельно призываем всех, кто может, как можно скорее посетить ближайший центр крови и внести свой вклад в спасение жизней. Безвозмездное донорство крови – благороднейшая форма гуманности, потому что кровь, пожертвованная одним донором, может спасти целых три жизни", – цитируется в сообщении глава НЦК Даумантас Гутаускас.

По данным НЦК, в 2023 году доноров крови было чуть более 40 тыс. человек, было сделано 72,3 тыс. донаций и собрано более 32,5 тыс. литров крови. В 2022 году доноров крови было немногим более 38,4 тыс. человек, было сделано почти 68 тыс. донаций и собрано чуть более 30,5 тыс. литров крови.

Сдавать кровь можно с 18 до 65 лет: мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины – четыре.

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