"Мечтал поучиться в Европе": в Вильнюсе вручили дипломы выпускниками ЕГУ

Я отчетливо помню тот момент, с чего я вообще начал задумываться о поступлении. Я праздновал свой день рождения и окончание 10-го класса и сестра меня спросила: “Куда ты собираешься поступать?”. Я тогда ещё не определился. Она сказала что когда-то хотела поступать в ЕГУ. Открыл сайт, чтобы узнать что это такое. Узнал какие программы там есть и очень заинтересовался.

Сначала все в семье восприняли с опаской, потому что это другая страна и мне никто из родителей не сможет морально помочь. Но я решил и прошел подготовительные курсы в пропилеях и поступил. Это не стандартный белорусский университет, где тебя “штрудят” огромным количеством предметов. Тебе дают свободу в планировании своего времени. Ты можешь уделять время только учебе, чтобы получить хороший диплом, но это может не принести результата, потому что большинство студентов также работает и на портфолио. Только твои знания и твой опыт определяют тебя. Я сделал совмещение: работал и учился.