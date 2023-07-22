Мазуронис: мэр Вильнюса еще до выборов обещал уволить Пакальниса, но свое слово не сдержал

"Я хорошо помню, как нынешний мэр Бенкунскас перед выборами сказал, что он не видит господина Пакальниса на посту главного архитектора города", – сказал в интервью на Žinių radijаs Мазуронис.
"Это изменилось отношение к Пакальнису или Пакальнис стал лучше действовать… Но как мы видим из последних событий, видимо, ничто не изменилось", – удивлялся он.
Мазуронис отметил, что ответственность лежит на самоуправлении.
"Я считаю самым большим виновником Вильнюсский муниципалитет, который, я считаю, ведет себя цинично, двусмысленно и лицемерно", – сказал депутат.
"Как так может быть, что муниципалитет одновременно выдает разрешения (на вырубку деревьев) (…), и через некоторое время, приезжает мэр и говорит: будем делать все, чтобы этого не было. В каком нормальном самоуправлении так бывает? Это же твой муниципалитет разрешил, ты его глава, как так может быть", – отметил он.
Он считает, что вопрос деревьев около памятника Ромену Гари очень политизирован - некоторые политические силы выносят его на повестку дня.
Перед выборами Бенкунскас в интервью на Žinių radijаs сказал, что не видит Пакальниса на посту главного архитектора города, поскольку в этой сфере нужны перемены.
"Я вижу Пакальниса как работника муниципалитета – он талантливый архитектор. Но надо пересмотреть функции – я вижу его на посту генерирующего идеи человека, который формирует долгосрочную перспективу города, а административное бремя, возможно, перенесли бы на других работников администрации", – сказал он.
Напомним, что 19 июля в Вильнюсе сотни людей протестовали против вырубки 9 деревьев, а представители компании Dobilo daigas, планирующей вырубку, на встречу с ними не пришли.