22 июля 2023 г. 11:45

Мазуронис: мэр Вильнюса еще до выборов обещал уволить Пакальниса, но свое слово не сдержал

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Susirinkimas prieš devynių medžių iškirtimą
Susirinkimas prieš devynių medžių iškirtimą
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис оценил ситуацию в связи с судьбой 9 деревьев на ул. Й.Басанавичуса в Вильнюсе. Он поднял вопрос, почему мэр столицы Валдас Бенкунскас не выполнил свое предвыборное обещание и не уволил главного архитектора города Миндаугаса Пакальниса.

"Я хорошо помню, как нынешний мэр Бенкунскас перед выборами сказал, что он не видит господина Пакальниса на посту главного архитектора города", – сказал в интервью на Žinių radijаs Мазуронис.

"Это изменилось отношение к Пакальнису или Пакальнис стал лучше действовать… Но как мы видим из последних событий, видимо, ничто не изменилось", – удивлялся он.

Мазуронис отметил, что ответственность лежит на самоуправлении.

"Я считаю самым большим виновником Вильнюсский муниципалитет, который, я считаю, ведет себя цинично, двусмысленно и лицемерно", – сказал депутат.

"Как так может быть, что муниципалитет одновременно выдает разрешения (на вырубку деревьев) (…), и через некоторое время, приезжает мэр и говорит: будем делать все, чтобы этого не было. В каком нормальном самоуправлении так бывает? Это же твой муниципалитет разрешил, ты его глава, как так может быть", – отметил он.

Он считает, что вопрос деревьев около памятника Ромену Гари очень политизирован - некоторые политические силы выносят его на повестку дня.

Перед выборами Бенкунскас в интервью на Žinių radijаs сказал, что не видит Пакальниса на посту главного архитектора города, поскольку в этой сфере нужны перемены.

"Я вижу Пакальниса как работника муниципалитета – он талантливый архитектор. Но надо пересмотреть функции – я вижу его на посту генерирующего идеи человека, который формирует долгосрочную перспективу города, а административное бремя, возможно, перенесли бы на других работников администрации", – сказал он.

Напомним, что 19 июля в Вильнюсе сотни людей протестовали против вырубки 9 деревьев, а представители компании Dobilo daigas, планирующей вырубку, на встречу с ними не пришли.

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