Maxima раздаст привившимся от коронавируса работникам купоны на сумму 10 евро

По словам гендиректора компании Йоланты Бивайните, Maxima считает, что у работников есть право выбора, а купоны привитым было решено дарить, поскольку понимают, насколько это важно для безопасности общества и работников. В торговой сети работают 13 000 человек. Maxima решила отблагодарить своих работников за сознательность и принятие благотворного для общества решения подарочными купонами.

Эти купоны можно использовать как для оплаты товаров, так и для оплаты услуг Eurovaistinė, например, вакцинации от клещевого энцефалита, гриппа. Купонами могут воспользоваться не только работники сети, но и члены их семей.